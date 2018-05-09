Мы не позабудем, где мы жить ни будем, фронтовых изъезженных дорог

9 мая столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды в третий раз организовал ретропробег военной техники, посвященный Дню Победы. Старт автомобилей военного времени назначили на Поклонной горе. Там, на Аллее связистов, выстроилась техника, расположилась фотозона. Пока парад не стартовал, все желающие могли сфотографироваться на фоне техники и примерить военную форму.

— Я хочу быть военным, — уверенно заявляет 7-летний Егор Маслаков, примеряя шлем танкиста.

Смотрю на возбужденную ребятню, а в голове крутится строчка из «Песенки фронтового шофера» в исполнении Марка Бернеса . Эх, путь-дорожка фронтовая…

— Детям нравится костюм полевой медсестры, баян и каски, они, кстати, очень тяжелые, — рассказывает участница парада Арина Шишко-Кравченко.

Всего в параде приняли участие семь автомобилей. Сергей Гордиенко — участник военно-патриотического клуба « Илья Муромец ». Машину ГАЗ-67Б образца 1943 года он вместе с единомышленниками собрал сам.

— Когда едешь по Москве на этой машине, ощущения незабываемые, — вспоминает свой прошлый автопробег Сергей. — Прохожие приветствуют и восхищаются!

За яркими впечатлениями уже который год приходят мальчишки Филипп Коновалов и Никита Кара.

— Мы участвуем второй раз, и нам очень нравится, — делится впечатлениями Филипп. Оба в пилотках и солдатских гимнастерках. Это — их способ выразить уважение и признательность участникам войны.

— Они за нас жизнь готовы были отдать, и это наша им благодарность, — поясняет Никита.

Мальчишки говорят, что обязательно пойдут в армию, чтобы защищать Родину. Звучит команда «По машинам». Ревут двигатели, и под аплодисменты колонна начинает движение. Маршрут пролегает через Минскую улицу, Кутузовский проспект, Осеннюю и Таманскую улицы до парка «Ветеран», где организован праздничный концерт с полевой кухней. ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Сосницкая, замначальника управления по особо охраняемым природным территориям Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы:

— В самый значимый и светлый праздник для нашей страны мы третий год проводим ретропарад, который оставляет яркие впечатления. На праздник я надеваю медали своей бабушки, в душе все замирает. Когда мы проезжаем по городу, это радует всех москвичей.