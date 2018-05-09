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Дмитрий Азаров наградил руководителей ветеранских движений
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93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине

Дмитрий Азаров наградил руководителей ветеранских движений 

ТРК Губерния 51 минуту назад
Галина Петровна Тищенко приняла участие в торжественном приеме, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Глава региона отметил, что благодарность ветеранам — не только за мирное небо, но и за военно-патриотическую работу. Многие из них проводят уроки в школах, помогают сохранить историческую память о войне. Дмитрий Азаров наградил руководителей ветеранских движений, а также поздравил с днем рождения ветеранов Великой Отечественной войны, которые сегодня отмечают не только общенациональный, но и личный праздник.
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