Галина Петровна Тищенко приняла участие в торжественном приеме, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Глава региона отметил, что благодарность ветеранам — не только за мирное небо, но и за военно-патриотическую работу. Многие из них проводят уроки в школах, помогают сохранить историческую память о войне. Дмитрий Азаров наградил руководителей ветеранских движений, а также поздравил с днем рождения ветеранов Великой Отечественной войны, которые сегодня отмечают не только общенациональный, но и личный праздник.