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В Никитском ботаническом саду расцвели ирисы-медалисты
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В Никитском ботаническом саду расцвели ирисы-медалисты 

РИА Новости Крым 57 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости Крым. Карнавал ирисов стартовал с 9 мая в Никитском ботаническом саду. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
На выставке представлены ирисы самых экзотических сортов, в том числе — медалисты, удостоенные высшей награды для ирисов гибридных — «Медали Дайкса» (американское общество ирисоводов присуждает ее один раз в год и только одному сорту, который ранее был удостоен «Почетного отзыва» и «Награды за качество»). На этот раз в Никитском саду покажут сразу 14 обладателей самой высокой награды для ирисов в мире.
"Вот-вот зацветет и наша гордость, сорт «Лунная радуга» селекции Никитского сада, который обладает классической для ириса формой цветка в сочетании с изумительно изысканной окраской. И, словно по заказу, именно ко Дню Победы зацвели ирисы, имеющие одну из самых редких и таинственных окрасок в мире цветов — иссиня-черную — это сорта «BeforetheStorm» и «BlackTieAffair», — сообщил директор ботсада Юрий Плугатарь.
Ирисы в Никитском ботаническом саду
Экспозиция подобрана таким образом, отмечают в пресс-службе, что можно проследить историю развития селекции ириса бородатого: от сортов с ровными краями лепестков и нижними лепестками, опущенными вниз, до сортов с волнистыми и бахромчатыми краями и нижними лепестками, расположенными под прямым углом к верхним. Кроме того, гости ботанического сада смогут увидеть сорта последних лет мировой селекции, которые имеют бородку с оригинальным пространственным продолжением в виде «рога» (сорта «Conjuration» и «SkyHooks»).
В настоящее время на выставочной экспозиции ириса в Верхнем парке Арборетума представлено 216 сортов, из них 28 карликовых, четыре среднерослых и 184 высокорослых сорта.
Ирисы в Никитском ботаническом саду
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