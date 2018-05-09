В Тольятти почтили память героев Великой Отечественной войны

В годы войны из Ставрополя-на-Волге на фронт ушли 10 тысяч человек. Не вернулся каждый второй. Накануне в Тольятти вспоминали погибших защитников и чествовали ветеранов Великой Отечественной.

У Вечного огня в парке Победы собрались тольяттинцы всех возрастов. Самым юным едва исполнилось 7, самым старшим — за 90. Их объединила память, память о героях, отдавших жизнь за свободу страны. Но теперь и тех, кому удалось встретить май 45-го, с каждым годом все меньше. До 73-й годовщины Победы в Тольятти дожили 304 участника Великой Отечественной. Один из них — Михаил Зюбин. Когда началась война, ему было всего 14. Подростком участвовал в разминировании. В 44-м призвался в армию. В один из дней его роту подняли по тревоге.

Вместе с тольяттинцам память павших воинов почтил глава региона Дмитрий Азаров . После возложения цветов к Вечному огню участники церемонии проследовали во Дворец культуры и творчества. В холле проходила презентация военно-патриотических клубов и поисковых отрядов Автограда. Наградами были отмечены тольяттинцы, которые занимаются патриотическим воспитанием молодежи и оказывают поддержку ветеранам. Стоя зал приветствовал фронтовиков Алексея Пирогова и Лидию Папанову. Он освобождал Белоруссию Польшу , Восточную Пруссию и Чехословакию. Она не только выносила с поля боя раненых, но и с автоматом в руках помогала своему отряду отбиваться от врага в лесах Латвии

"Спасибо вам огромное за то, что вы по-прежнему в строю, за то, что вы проводите огромную общественную работу, работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Низкий вам поклон за ваш подвиг, за ваш мирный труд!", — обратился к фронтовикам Дмитрий Азаров.

Герой России Григорий Кириченко помимо почетного знака губернатора «За заслуги в развитии ветеранского движения» получил ключи от новой квартиры. Он с детства равнялся на отца, бравшего Кенигсберг . По воле судьбы самому Григорию пришлось участвовать в штурме Грозного : отважно сражался, а потом более суток эвакуировал на БТРе раненых бойцов.