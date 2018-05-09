Под Минском воссоздали битву за Берлин

Празднует День Победы и Беларусь . Сейчас — самые масштабные мероприятия в городе-герое Минске . Подробнее — корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Адашкин. Площадь победы в Минске — самое популярное место 9 мая. Даже архитектура здесь подчеркивает, что подвиг советского народа был общим. У подножия обелиска установлены гранитные плиты, под которыми в капсулах хранится земля из городов-героев бывшего СССР. Ветераны вспоминают, как боролись с врагом, как теряли родных и друзей. Беларусь лишилась каждого третьего жителя. В память о них президент страны, его сыновья, высшие должностные лица, дипломаты, священнослужители возложили венки и цветы к монументу Победы.

«Весь советский народ внес достойный вклад в победу над нацизмом и делить эту победу сегодня не к месту. Это так же больно для еще живущих ветеранов, как предавать ее забвению. Мы боролись против подобного рода шарлатанов и не думали, что нам придется бороться и с другой бедой: приватизацией нашей Победы», — заявил Лукашенко.

С каждым годом свидетелей той страшной войны остается все меньше. Их средний возраст — 95 лет. Сейчас в Беларуси около восьми с половиной тысяч ветеранов. Как проходили последние дни войны, сегодня можно было увидеть на мемориальном комплексе «Линия Сталина». На импровизированное поле боя вышли почти сто реконструкторов из Беларуси, России Литвы . Зрителям показали битву за Берлин. Это было одним из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной.

«Дрожь появляется, когда взрывы, выстрелы. Все почувствуется на себе», — поделился заместитель командира взвода третьей мотострелковой роты механизированного батальона Никита Марчеко.

Потери были большими с обеих сторон. Но все же битва за Берлин оказалась победной для нас. Посмотреть на реконструкцию сегодня приехали несколько тысяч зрителей.

А это уже реконструкция автомобильная. Глава МВД Беларуси Игорь Шуневич на торжества приехал на машине «ГАЗ» 1944 года выпуска. Из той же эпохи и милицейская форма на министре. По всей Беларуси сегодня проходят массовые гуляния. Масштабная праздничная площадка развернулась возле минского дворца спорта. Здесь можно попробовать солдатскую кашу, примерить военную форму и сделать селфи в фронтовой фотозоне.

«Для меня праздник победы — это возможность видеть мирное небо над головой, возможность быть со своей семьей, потому что в моей семье мой дед был лишен этой возможности, его родственники погибли на фронте», — поделилась Екатерина Орлова

Неподалеку на площади Свободы — песни и танцы. Под мелодии военных лет особенно охотно идут в пляс дети. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ