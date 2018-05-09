Глава столицы Югры Максим Ряшин: «Празднование Дня Победы в Ханты-Мансийске стало по-настоящему массовым событием»

Торжественные мероприятия в городе, в котором проживает менее ста тысяч жителей, объединили свыше 45 тысяч человек.

Организаторы мероприятия — органы городской Администрации, муниципальные учреждения постарались сделать праздник зрелищным и максимально интерактивным. Для этого на главной городской площади установлены инсталляции памятных мемориалов, стена памяти. Развернута экспозиция образцов военной техники. Каждый желающий может посидеть за штурвалом военного самолета, в кабине автомобиля или на раритетном мотоцикле. Повсеместно проходят акции, работают интерактивные зоны. Все желающие могут угоститься горячей солдатской кашей на площадках с полевой кухней, согреться горячим чаем. В парке Бориса Лосева — проявить себя в активных играх.

Глава города Максим Ряшин отметил особую значимость 9 мая для хантымансийцев: «Жители нашего города всегда отличались единством, умением хранить историю, бережно и уважительно относиться к старшему поколению. Яркое тому подтверждение, что с каждым годом возрастает количество участников праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. В этом году больше, чем на тысячу увеличилось число тех, кто встал в колонну „Бессмертного полка“, на два расчета расширился состав участников парада. По инициативе молодежи, волонтеров, представителей общественных организаций проходят патриотические акции. Это свидетельствует о сплочении городского сообщества единой системой общечеловеческих ценностей. Каждый из нас гордится прошлым своей страны и чтит подвиг предков, заботится о настоящем и с уверенностью смотрит в завтрашний день. Тем самым сохраняя связь поколений и времен».

Одно из событий переломного 1943 года воссоздали любители военных реконструкций города. 25 участников постановки постарались передать атмосферу штурма полевого аэродрома. Использование оружия эпохи Великой Отечественной войны, пиротехника позволили сделать реконструкцию максимально реалистичной.

Все праздничные мероприятия сопровождались песнями военных лет, которые исполняли со сцены солисты и творческие коллективы городского культурно-досугового центра «Октябрь» и это придавало особую торжественность.

Под знаменами Победы собрались и те, кому близок активный образ жизни. Одним из наиболее массовых спортивных мероприятий стал велопарад, организованный федерацией велоспорта Югры . От парка имени Бориса Лосева стартовали более 400 велосипедистов. Проехав по центральным улицам окружной столицы, они финишировали в парке Победы, где возложили цветы к Вечному огню.

Так же по инициативе Сообщества машин и людей Drive 2 в Ханты-Мансийске состоялись автопробег и флешмоб, в которых приняли участие около 150 человек на 80 автомобилях и 30 мотоциклах. Участники акции образовали из техники слова: «Победа», «9 мая» и выстроили символ «Звезда».

Праздничный день завершится концертом на центральной площади города и победоносным салютом, залпы которого озарят небо югорской столицы в 22.00.