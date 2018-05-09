Небо войны Сергея Крамаренко

Летчик-ас Сергей Крамаренко не раз чудом спасался от лихих пуль и во время Великой Отечественной войны, и во время засекреченной Корейской в начале 1950-х годов. За последнюю ему присвоено звание Героя Советского Союза.

ВОЛШЕБНОЕ ЧУВСТВО ПОЛЕТА

Сергей Макарович родился 10 апреля 1923 года в селе Калиновка под Харьковом . Мать — сельская учительница, после того, как отец оставил их семью в 1930-м, воспитывала троих детей одна. Будущий покоритель неба стать летчиком грезил со школьной скамьи, поэтому, когда увидел объявление о наборе в Дзержинский аэроклуб в Москве , оставил после двух месяцев учебы институт железнодорожного транспорта и стал частью большой летной семьи.

— В те годы, когда я учился в школе, героями мальчишек были советские летчики Валерий Чкалов , Георгий Байдуков, Михаил Громов . Мне хотелось стать таким же сильным и отважным, как они. Поэтому за учебу в аэроклубе я принялся с особым рвением. Пройдя теорию, изучив устройство самолета и мотора, мы, наконец, приступили к полетам. Первый раз я поднялся в воздух на аэродроме «Крюково» под Москвой. Это было совершенно новое, непередаваемое чувство, — с почти детской улыбкой вспоминает 95-летний ветеран.

Дальше — Борисоглебская военно-авиационная школа. Молодой пилот пересел с истребителя И-16 на новейший ЛаГГ-3, более скоростной и маневренный. Когда летом 1942 года началось немецкое наступление на Сталинград, школу эвакуировали, а Сергея Крамаренко вместе с другими семью курсантами отобрали на отправку в запасной авиаполк Арзамаса . Юноше пришлось приплюсовать себе налетанные часы, чтобы не вернули доучиваться: сказал, что отлетал на ЛаГГ-3 не 20 минут, а два часа. Умение его действительно находилось на должном уровне, что Сергей Крамаренко доказал, попав сначала в 523-й, затем в 19-й истребительный авиаполк.

ОТ БЕРЛИНА ДО КОРЕИ

Свой первый воздушный бой летчик помнит в мельчайших подробностях, будто произошло все только вчера…

— Я летел ведущим во второй паре. У самой линии фронта нам передали, что впереди бомбардировщики. Пока высматривал их, товарищи оторвались от меня метров на 500. Только добавил обороты, чтобы догнать их, слева возникли два немецких Фокке-Вульфа. Они зашли в хвост нашей передней тройки, одного я подбил. Вдруг воздух передо мной прорезала пулеметная трасса. Стреляли по мне, вот-вот грозя сбить. Я ушел в пике, машина вся дрожала, едва не срываясь в штопор. Буквально в 10-15 метрах от верхушек деревьев вывел ее из пикирования… Таких вылетов за годы Великой Отечественной войны было более ста. С участием Сергея Крамаренко было уничтожено 16 немецких самолетов, из них лично ему засчитали три. В марте 1944 года Сергей Крамаренко и сам оказался сбит.

— Вражеский снаряд попал в мое сиденье, перебив трубку подачи топлива. Кабину в считанные секунды охватило пламенем, — вспоминает летчик. — Катапультировавшись, я потерял сознание, а очнулся только на земле. Кругом — немцы! В плену я провел неделю, пока в украинский городок Проскуров не вошли советские войска.

На войне Сергей Крамаренко подружился с легендарным летчиком, трижды Героем СССР Иваном Кожедубом

— Несколько раз я прикрывал Ивана Никитовича в бою, пока его постоянный ведомый находился в больнице. А в апреле 1945 года, когда Кожедуба вызывали в Москву, еще и повоевал на его самолете Ла-7, совершив несколько вылетов в Берлин. Вместе боевые друзья в 1951 году отправились на засекреченную тогда Корейскую войну. По документам летчиков командировали на Дальний Восток, поэтому про китайскую Маньчжурию, где базировалась их 324-я авиадивизия, и тем более про Корею говорить было запрещено даже своим семьям. Но без помощи СССР Северная Корея тогда не выдержала бы натиска США

— Мы никогда не пересекали 38-ю параллель, в 1945 году разделившую корейский полуостров на две зоны влияния — советскую на севере и американскую на юге, оказывая поддержку выступающей на стороне КНДР китайской армии с воздуха, — говорит ветеран.

После столкновения 12 апреля 1951 года, когда 25 из 48 бомбардировщиков США, собиравшихся уничтожить мосты через реку Ялуцзян, не вернулись на аэродромы, баланс сил между воюющими сторонами был восстановлен. За боевые заслуги в Корейской войне заместитель командира эскадрильи Крамаренко был удостоен звезды Героя СССР.