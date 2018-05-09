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МИД РФ назвал новые санкции США желанием отомстить за фиаско удара по Сирии
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МИД РФ назвал новые санкции США желанием отомстить за фиаско удара по Сирии 

BFM.RU 50 минут назад
Фото: Вести.Ru
МИД РФ расценивает новые санкции США против российских оборонных структур как желание поквитаться за фиаско ракетной атаки на Сирию 14 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
«Формально Россию пытаются обвинить в нарушении американского закона, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, который никакого отношения к нашей стране иметь не может. В реальности речь явно идет о банальном желании посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирийской Арабской Республики, предпринятой США 14 апреля совместно с Великобританией и Францией в нарушение международного права», — отметили в министерстве.
Уточняется, что такие выводы были сделаны на основании того, что в американский санкционный список включен Гатчинский учебный центр зенитных войск Военно-космической академии имени Можайского и 183-го гвардейский зенитный ракетный полк ВС РФ. «Видимо, за то, что хорошо учили и инструктировали воинов сирийской противовоздушной обороны, сбивших большую часть ракет западных агрессоров», — добавляют в МИД РФ.
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По объектам в Сирии было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Думе в Восточной Гуте.
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