Первый белорусско-японский экономический форум пройдет в Японии

Политическое руководство в Минске полагает, что мост экономический кооперации между Японией Беларусью может стать симметричной проекцией делового партнерства двух стран на побережье страны Восходящего солнца. По крайней мере, такую перспективу обрисовал в беседе с БЕЛТА посол Беларуси в Японии Руслан Есин накануне открывающегося сегодня экономического форума бизнесменов, который пройдет в Токио и Осако 9-11 мая. В нем ожидается участие более 200 бизнесменов, в том числе около 30 белорусских предпринимателей.

Как любят шутить дипломаты: «пустячок, а радует глаз». Это как раз был тот случай, когда речь зашла о том, что японское кимоно с белорусским орнаментом появится в Токио к XXXII летним Олимпийским играм в 2020 году. «Белорусы уже оказали содействие в этом местным энтузиастам, раскрыв им детали особенностей слуцкого пояса», — открыл небольшой олимпийский секрет дипломат. По его словам, японские компании проявили интерес к налаживанию сотрудничества с производителем слуцких поясов и сувенирной продукции из натуральных материалов.

С одной стороны, Минск и Токио разделяет более 8 тысяч километров. Но с учетом технологий и логистических возможностей, убежден посол РБ, расстояние нельзя принимать в расчет в перспективном развитии отношений. Кстати, в этом убеждает, прежде всего, и статистика. По итогам прошлого года, например, товарооборот между странами составил $138,8 млн и увеличился по сравнению с 2016-м на 11,7%, а белорусский экспорт вырос на 41,4%. Положительная динамика по объему белорусских поставок сохраняется и по итогам первого квартала 2018 года — рост на 45,9%.

Белорусский посол уверен, что первый масштабный бизнес-форум обеих стран будет содействовать «привлечению инвестиций из Японии в Беларусь и увеличению экспортных поставок товаров и услуг. История двусторонних торгово-экономических отношений показывает, что ряд белорусских предприятий и компаний уже успешно работает на специфическом и сложном, но премиальном японском рынке. Среди них „Белорусская калийная компания“, » Полоцк Стекловолокно", Оршанский льнокомбинат, ОАО «Моготекс» и СООО «Полесье».

А вот лидирующие позиции в финансовой сфере, по мнению посла, занимает «Белинвестбанк», который совместно с кредитным японским бюро (JCB) начал обслуживать владельцев банковских карточек JCB в Беларуси.

Среди белорусских участников форума — представители предприятий тяжелой и легкой промышленности, производители фармацевтической, мясо-молочной и кондитерской продукции. Показателен пример холдинга «Белфармпром», который после презентации продукции белорусских фармацевтов на международной выставке CPhI Japan в апреле этого года заключил меморандум о сотрудничестве с японской компанией Chukan Butsu.

Развитию взаимодействия, по мнению посла, поможет и подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Беларуси и Министерством здравоохранения , труда и благосостояния Японии. Эти и другие документы планируется подписать во время нынешнего форума.

Ссылаясь на опыт партнеров по ЕАЭС и СНГ, белорусский дипломат склонен утверждать, что «создание в Японии собственной товаропроводящей сети с привлечением японского персонала позволяет эффективно продвигать национальную продукцию». В крупных торговых сетях Японии уже появились товары из многих стран СНГ. Поэтому и большинство белорусских товаров могут быть востребованы при выстраивании долгосрочной маркетинговой стратегии на японском направлении, включающей высокий контроль качества продукции, участие в специализированных выставках, в том числе в регионах, поддержка контактов с японскими партнерами.

МИД Беларуси совместно с регионами проводит значительную работу по расширению двустороннего сотрудничества с японскими городами, отметил посол. Установлены рабочие контакты с губернаторами и мэрами столиц префектур Осака , Хиросима, Фукуока , Хоккайдо. Внесены предложения по развитию контактов Могилевской области с регионами Кюсю и Кансай , Гомельской области — с регионом Тохоку, Гродненской области — с регионом Хоккайдо, а Минской — с префектурой Акита.

Параллельно с взаимодействием городов-побратимов Минска и Сендая налажено партнерство между Шкловом и Такео, которые в ноябре 2017 года подписали меморандум о сотрудничестве. Также Могилевским облисполкомом предложено администрации префектуры Осака подписать меморандум о сотрудничестве. Соответствующие переговоры пройдут во время форума. Городские власти Сироиси (префектура Мияги) и руководство Шкловского райисполкома также проведут переговоры.

В ближайшей перспективе, добавил посол, представители ряда японских регионов планируют поучаствовать в десятом инвестиционном форуме «Мельница успеха» и фольклорном фестивале «Александрия собирает друзей».