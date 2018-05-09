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Собчак в День Победы показала гору трупов
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Собчак в День Победы показала гору трупов 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с 9 мая. Она написала обширный пост и проиллюстрировала его картиной Василия Верещагина «Апофеоз Войны».
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