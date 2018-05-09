В Ялте День Победы отметили митингом и военно-исторической реконструкцией

Как сообщает пресс-служба администрации города, празднование Дня Победы по традиции началось с гражданского митинга и торжественного возложения цветов к Вечному огню на Холме Славы.

В этом году почтить память тех, кто погиб в годы войны, и поклониться ныне здравствующим ветеранам, собралось порядка 3 тысяч жителей и гостей города.

Собравшихся с Днем Победы поздравили председатель Ялтинского городского совета Роман Деркач, временно исполняющий обязанности главы администрации Ялты Алексей Челпанов, депутат Госсовета РК Валерий Коваленко

Участники митинга почтили минутой молчания подвиг погибших в годы Великой Отечественной войны, после чего ветераны, представители общественных организаций, политических партий, школьники и студенты, жители и гости города возложили к Вечному огню цветы и памятные венки.

По окончании митинга на Холме Славы была представлена военно-историческая реконструкция полевого лагеря бойцов Красной Армии по состоянию на май 1945 года. Реконструкция осуществлена силами Крымской Региональной военно-спортивной общественной организации «Пересвет».

Также гости мероприятия имели возможность ознакомиться с выносной музейной экспозицией, предметами обмундирования и вооружения бойцов того времени и попробовать блюда полевой кухни.

Позже по набережной Ялты прошло шествие «Бессмертного полка».