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«Катюша» и танк Т-34 приняли участие в параде Победы в Казани
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«Катюша» и танк Т-34 приняли участие в параде Победы в Казани 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В параде войск Казанского гарнизона в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедшем 9 мая на площади Тысячелетия, приняли участие около 2 тыс. военнослужащих и воспитанников кадетских классов и представители юнармейского движения Татарстана.
На параде присутствовали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, премьер-министр Алексей Песошин, председатель Государственного совета Фарид Мухаметшин, государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин.
На площадь выехали 19 единиц боевой техники времен Великой Отечественной войны и современной. Среди них — легендарная БМ-13 «Катюша», танк Т-34, БТР 82а и БТР 80, ИС-3, 152-я гаубица образца 1943 года (Д-1), советские военные полноприводные легковые автомобили ГАЗ-67, мотоциклы.
«Авторетроклуб-21» организовал прохождение колонны исторических автомобилей — легендарной «полуторки», ГАЗ-67, ГАЗ-М1 «Эмка», ЗИС-110, ЗИМ, ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-69, пожарной автоцистерны АЦ-20 на шасси ГАЗ-51, грузовика ГАЗ-51.
Фото: Марат Мугинов/ kzn.ru
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