«Катюша» и танк Т-34 приняли участие в параде Победы в Казани

В параде войск Казанского гарнизона в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедшем 9 мая на площади Тысячелетия, приняли участие около 2 тыс. военнослужащих и воспитанников кадетских классов и представители юнармейского движения Татарстана Ильсур Метшин. На параде присутствовали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов , премьер-министр Алексей Песошин , председатель Государственного совета Фарид Мухаметшин , государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, мэр Казани На площадь выехали 19 единиц боевой техники времен Великой Отечественной войны и современной. Среди них — легендарная БМ-13 «Катюша», танк Т-34, БТР 82а и БТР 80, ИС-3, 152-я гаубица образца 1943 года (Д-1), советские военные полноприводные легковые автомобили ГАЗ-67, мотоциклы. «Авторетроклуб-21» организовал прохождение колонны исторических автомобилей — легендарной «полуторки», ГАЗ-67, ГАЗ-М1 «Эмка», ЗИС-110, ЗИМ, ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-69, пожарной автоцистерны АЦ-20 на шасси ГАЗ-51, грузовика ГАЗ-51. Фото: Марат Мугинов/ kzn.ru