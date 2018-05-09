Один миллион жителей Петербурга вышел на улицы в День Победы 

«Более одного миллиона человек приняло участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы», — сообщил «ФедераоПресс» представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Напомним, что сегодня праздничные мероприятия в городе начались утром на Дворцовой площади, где прошел традиционный парад войск Санкт-Петербургского гарнизона. В строю по Дворцовой площади прошли почти 4,5 тысяч человек — военнослужащие частей и соединений ЗВО, подразделений Росгвардии, курсанты высших военных учебных заведений Минобороны, вузов МВД и МЧС, участники патриотического движения «Юнармия».
На специальных трибунах у стен Эрмитажа за парадом наблюдали главные гости сегодняшней церемонии — ветераны и блокадники. В параде приняло участие 150 единиц наземной и воздушной военной техники. Воздушный парад в этом году в Петербурге проходит во второй раз. Ранее ожидалось, что в шествии «Бессмертного полка» примет участие 700 тысяч человек.