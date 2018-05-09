В Госдуму внесли законопроект, облегчающий жизнь владельцев киосков и ларьков

России предлагают разрешить предпринимателям продолжать торговлю без проведения аукциона и предварительного сноса объекта. Такой законопроект уже внесен в Госдуму

До 1 марта 2015 года нестационарные объекты торговли размещались на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на основании договора аренды. Заключались такие договоры на несколько лет, и как раз сейчас они заканчиваются.

Далее все временные ларьки и киоски должны устанавливаться по договору на размещение объекта без предоставления земельного участка. Договор заключается по результатам торгов. А для их проведения земельный участок должен быть освобожден от расположенных на нем сооружений.

По всей стране могут снести десятки тысяч продуктовых киосков, ларьков и мастерских по ремонту обуви

В результате киоски идут под снос. И такая «зачистка» должна повторяться каждые три-пять лет. Тогда как нестационарный киоск может стоить до миллиона рублей, так что малый бизнес несет ощутимые убытки. А его клиенты лишаются нужных услуг, поскольку выживают такие киоски лишь тогда, когда работают качественно и востребованы жителями близлежащих домов.

Действующие правила сдерживают развитие малоформатной торговли, утверждают авторы законопроекта и предлагают поменять нормы на федеральном уровне. С инициативой выступил Государственный Совет Чувашской Республики . В регионе под снос должны пойти около 130 объектов нестационарной торговли. По всей стране счет идет на десятки тысяч.

В отсутствие федерального закона регулирование нестационарной торговли, по сути, происходит на региональном и муниципальном уровнях, поясняет «РГ» вице-президент НП «ОПОРА» Владлен Максимов . Малоформатная торговля значима для любого региона, если она правильно организована и цивилизованно выглядит.

Для малых производителей нестационарные торговые точки зачастую становятся единственным каналом сбыта, так как попасть на полки торговых сетей непросто. Выгоду получают и потребители. «Малый ретейл создает конкуренцию более крупным форматам, влияя, таким образом, на общее ценообразование», — отмечает Максимов. Покупатели не рады, когда они теряют привычные точки, где могут купить молоко, хлеб, овощи, добавляет эксперт.

Но ситуация не столь однозначна. Во-первых, поддержать снос киосков могут жители городов и деревень. Например, если рядом с ними постоянно шум и гам. Население должно видеть выгоды малых торговых точек «у дома». Надо учитывать мнение людей, что и должно быть предусмотрено в законе, предупреждают эксперты.

Вадим Новиков. Во-вторых, важно обеспечить равные условия доступа на рынок для всех предпринимателей, отмечает старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС

Вводить новые правила нужно через проведение конкурса, чтобы его участники знали о возможности продления договора.

"Понятно, что любой арендатор ценит место, на которое у него есть дополнительные гарантии. Тогда он готов вкладываться в бизнес, заботиться о формировании клиентуры. И работать будет качественнее", — говорит Вадим Новиков.