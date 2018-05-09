В Госдуму внесли законопроект, облегчающий жизнь владельцев киосков и ларьков 

В России предлагают разрешить предпринимателям продолжать торговлю без проведения аукциона и предварительного сноса объекта. Такой законопроект уже внесен в Госдуму.
До 1 марта 2015 года нестационарные объекты торговли размещались на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на основании договора аренды. Заключались такие договоры на несколько лет, и как раз сейчас они заканчиваются.
Далее все временные ларьки и киоски должны устанавливаться по договору на размещение объекта без предоставления земельного участка. Договор заключается по результатам торгов. А для их проведения земельный участок должен быть освобожден от расположенных на нем сооружений.
По всей стране могут снести десятки тысяч продуктовых киосков, ларьков и мастерских по ремонту обуви
В результате киоски идут под снос. И такая «зачистка» должна повторяться каждые три-пять лет. Тогда как нестационарный киоск может стоить до миллиона рублей, так что малый бизнес несет ощутимые убытки. А его клиенты лишаются нужных услуг, поскольку выживают такие киоски лишь тогда, когда работают качественно и востребованы жителями близлежащих домов.
Действующие правила сдерживают развитие малоформатной торговли, утверждают авторы законопроекта и предлагают поменять нормы на федеральном уровне. С инициативой выступил Государственный Совет Чувашской Республики. В регионе под снос должны пойти около 130 объектов нестационарной торговли. По всей стране счет идет на десятки тысяч.
В отсутствие федерального закона регулирование нестационарной торговли, по сути, происходит на региональном и муниципальном уровнях, поясняет «РГ» вице-президент НП «ОПОРА» Владлен Максимов. Малоформатная торговля значима для любого региона, если она правильно организована и цивилизованно выглядит.
Для малых производителей нестационарные торговые точки зачастую становятся единственным каналом сбыта, так как попасть на полки торговых сетей непросто. Выгоду получают и потребители. «Малый ретейл создает конкуренцию более крупным форматам, влияя, таким образом, на общее ценообразование», — отмечает Максимов. Покупатели не рады, когда они теряют привычные точки, где могут купить молоко, хлеб, овощи, добавляет эксперт.
Но ситуация не столь однозначна. Во-первых, поддержать снос киосков могут жители городов и деревень. Например, если рядом с ними постоянно шум и гам. Население должно видеть выгоды малых торговых точек «у дома». Надо учитывать мнение людей, что и должно быть предусмотрено в законе, предупреждают эксперты.
Во-вторых, важно обеспечить равные условия доступа на рынок для всех предпринимателей, отмечает старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков.
Вводить новые правила нужно через проведение конкурса, чтобы его участники знали о возможности продления договора.
"Понятно, что любой арендатор ценит место, на которое у него есть дополнительные гарантии. Тогда он готов вкладываться в бизнес, заботиться о формировании клиентуры. И работать будет качественнее", — говорит Вадим Новиков.