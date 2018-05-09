Депутат Европарламента приняла участие в шествии «Бессмертного полка»

Дженис Эткинсон пронесла по московским улицам портрет своего отца, моряка северных конвоев.

Депутат Европарламента от Великобритании Дженис Эткинсон приняла участие в московском шествии «Бессмертного полка» и назвала идею шествия «фантастической». Эткинсон несла в руках портрет своего отца, принимавшего участие во Второй мировой войне как моряк северных конвоев, доставлявших военные грузы в Мурманск

«Это мой отец Джордж Комбс, он принимал участие в Северных конвоях в Советский Союз в 1944 году», — рассказала Эткинсон, которую цитирует RT.

Депутат Европарламента рассказала, что первую медаль ее отцу вручили именно русские. Женщина осталась в восторге от акции «Бессмертный полк», назвав ее «фантастической». По ее словам, это — меседж новым поколениям, чтобы они помнили уроки самой страшной войны в истории человечества, чтобы хранили память о своих предках, воевавших против нацизма.

Ранее сообщалось, что в акции «Бессмертного полка» приняли участие более миллиона человек.