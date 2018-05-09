Ещё
Депутат Европарламента приняла участие в шествии «Бессмертного полка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Европарламента приняла участие в шествии «Бессмертного полка» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Дженис Эткинсон пронесла по московским улицам портрет своего отца, моряка северных конвоев.
Депутат Европарламента от Великобритании Дженис Эткинсон приняла участие в московском шествии «Бессмертного полка» и назвала идею шествия «фантастической». Эткинсон несла в руках портрет своего отца, принимавшего участие во Второй мировой войне как моряк северных конвоев, доставлявших военные грузы в Мурманск.
«Это мой отец Джордж Комбс, он принимал участие в Северных конвоях в Советский Союз в 1944 году», — рассказала Эткинсон, которую цитирует RT.
Депутат Европарламента рассказала, что первую медаль ее отцу вручили именно русские. Женщина осталась в восторге от акции «Бессмертный полк», назвав ее «фантастической». По ее словам, это — меседж новым поколениям, чтобы они помнили уроки самой страшной войны в истории человечества, чтобы хранили память о своих предках, воевавших против нацизма.
Ранее сообщалось, что в акции «Бессмертного полка» приняли участие более миллиона человек.
ТК «Звезда»: последние новости
Генсек ООН отметил вклад народов СССР в победу над фашизмом В Берлине празднуют День Победы Иран не станет разрывать соглашения по ядерной сделке с ее европейскими участниками
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»175
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов752
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент396
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине265
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине673
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение