Выпуск экологичной техники доверили отечественным производителям

Первые поставки электробусов в столицу начнутся уже в сентябре этого года. Этим займутся два российских автопроизводителя — «КамАЗ» и группа «ГАЗ».

Именно эти компании победили в аукционах на право поставки электробусов. К новому экологичному виду техники предъявляется набор требований. Они касаются внешней и внутренней начинки, ходовых качеств.

Достоинства машины

Все параметры работы электробусов прописаны в техническом задании. В первую очередь требования касаются комфорта и безопасности пассажиров. Так, все электробусы будут приспособлены для проезда маломобильных пассажиров. Современным требованиям будет соответствовать их внутренняя начинка. Это системы обогрева и вентиляции, бесплатный беспроводной интернет, подзарядка техники.

Внешний облик электробуса также продуман — его выдержат в стиле Московского транспорта.

Начало поставок

С каждой из компаний — победителей аукциона Мосгортранс заключит контракт. Сумма только одного договора составит 6,35 миллиарда рублей.

Автопроизводителям предстоит поставить по 100 электробусов. На них возлагается обязательство по сервисному обслуживанию этой техники в течение 15 лет. Кроме того, им также необходимо установить в общей сложности 62 ультрабыстрые зарядные станции. Это позволит электробусам в максимально короткие сроки пополнять запасы энергии. Причем не делая остановок.

Первые поставки стартуют уже в сентябре 2018 года. Еще один лот на поставку партии из 100 электробусов будет разыгран в декабре.

Перспективы развития

Покупка 300 электробусов позволит столице войти в пятерку мегаполисов по количеству данного вида техники. Однако на этом город останавливаться не собирается.

— Затем планируется получать по 300 единиц ежегодно в 2019–2020 годах, — сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. — С 2021 года город будет закупать только электробусы вместо дизельных автобусов.

Экологичный акцент

— Для Москвы вопрос экологии и повышения качества жизни москвичей — один из самых важных сегодня, — отметили в пресс-службе Департамента транспорта, напомнив, что запустить на линии электробусы в прошлом году дал мэр Москвы. — До этого отдельные модели тестировались в течение двух последних лет.

Специалисты оценили электробусы, которые курсируют по Китаю Финляндии и другим странам. Так были сформированы требования к технике, которая будет полностью адаптирована к столичным условиям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов , руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:

— Планируем, что до сентября первые несколько электробусов увидим. Это будет дополнение к существующим закупкам новых автобусов. Если мы будем покупать по 300 электробусов в год, то в конце 2019 года войдем в тройку городов Европы и Америки с большей долей электробусов.