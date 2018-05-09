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Водители смогут обжаловать штрафы по видеосвязи
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Водители смогут обжаловать штрафы по видеосвязи 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
С инициативой выступили двое депутатов. Они внесли в Госдуму проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях: туда вносятся нормы, предусматривающие использование в судах систем видео-конференц-связи при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Напомним, сегодня видеосвязь широко используется в уголовных и арбитражных процессах. Так что технологии давно отработаны. Теперь предлагается расширить применение таких систем в судах.
Как поясняют эксперты, видео-конференц-связь может пригодиться, например, водителю, который во время поездки на Юг попал под камеры автоматической видеофиксации нарушений, и ГАИ другого региона его оштрафовало. Постановление придет по почте, но что делать, если гражданин не согласен? У него есть право обратиться в суд, но придется ехать в тот регион, откуда пришла бумага. Новые технологии позволят провести такой процесс в удаленном режиме — по электронным каналам. Также видео-конференц-связь, по словам экспертов, сэкономит водителю время и деньги на дорогу, если надо обжаловать решение в вышестоящих инстанциях — апелляции, кассации и даже надзоре в Верховном суде. Система будет работать так: гражданин придет в суд своего города, там проверят личность человека и установят связь с тем судом, где будет рассматриваться дело. В свою очередь, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил «РГ», что недавно правительство поддержало проект, разрешающий видеодопросы свидетелей преступлений. При этом были высказаны определенные технические замечания. Но в целом расширение использования современных технологий в судопроизводстве — устойчивая тенденция. Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде, за год видео-конференц-связь использовалась при рассмотрении 82,4 тысячи уголовных дел и материалов.
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