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На «Джиро д'Италия» автомобиль сбил насмерть мотоциклиста, обеспечивавшего безопасность веломногодневки
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На «Джиро д'Италия» автомобиль сбил насмерть мотоциклиста, обеспечивавшего безопасность веломногодневки 

RT на русском 1 час назад
На старте пятого этапа престижной веломногодневки «Джиро д'Италия», один из мотоциклистов, обеспечивающих безопасность гонки, был сбит насмерть автомобилем.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что 48-летний мотоциклист был сбит 60-летним водителем на старте этапа в Агридженто. Его отправили вертолётом в больницу, где он скончался спустя несколько часов.
Ранее сообщалось, что Ббелорусский велогонщик Константин Сивцов получил перелом шейного позвонка в результате падения на «Джиро д'Италия».
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