На «Джиро д'Италия» автомобиль сбил насмерть мотоциклиста, обеспечивавшего безопасность веломногодневки 

На старте пятого этапа престижной веломногодневки «Джиро д'Италия», один из мотоциклистов, обеспечивающих безопасность гонки, был сбит насмерть автомобилем.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что 48-летний мотоциклист был сбит 60-летним водителем на старте этапа в Агридженто. Его отправили вертолётом в больницу, где он скончался спустя несколько часов.
Ранее сообщалось, что Ббелорусский велогонщик Константин Сивцов получил перелом шейного позвонка в результате падения на «Джиро д'Италия».