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Пирло: «Надеюсь, сегодня Гаттузо поднимет над головой кубок Италии»
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Пирло: «Надеюсь, сегодня Гаттузо поднимет над головой кубок Италии» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший полузащитник «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от финального матча Кубка Италии между «россонери» и «бьянконери». Пирло признался, что желает в этом игре победы главному тренеру «Милана» Дженнаро Гаттузо, своему бывшему одноклубнику.
«Я ожидаю равный матч. В финале никогда не бывает фаворитов, тем более, в конце сезона. Надеюсь, это будет хороший матч.
Я рад видеть Гаттузо на тренерской скамье в «Милане», мне нравится, что он делает. Он отдал «Милану» свою душу, привил игрокам командный дух, поставил классную игру. В этом его большая заслуга, надеюсь, что сегодня он сможет реализовать свою мечту и поднять над головой кубок.
«Милан» должен выигрывать трофеи, чтобы начать все заново, восстановить энтузиазм и дать уверенность в будущем не в последнюю очередь и новым приобретениям команды. Это фундаментальный матч для того, чтобы начать в «Милане» цикл Гаттузо», — цитирует Пирло Football Italia.
Матч «Ювентус» — «Милан» состоится сегодня, 9 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.
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