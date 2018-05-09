Как в Третьем Рейхе хотели построить «звезду смерти»

Словосочетание «Звезда смерти» хорошо известно фанатам сериала «Звездные войны». Речь идет о космической боевой станции, оснащенной сверхмощным лазерным оружием, способным уничтожать целые планеты. Но, оказывается, нечто подобное уже пытались осуществить нацисты во времена Третьего Рейха…

Фонарь на орбите

Началось все с идеи, высказанной еще в 1923 году физиком и инженером австро-венгерского происхождения Германом Обертом. Тот с детства бредил космосом, а в 14 лет даже построил первую модель ракеты. Сегодня имя Оберта упоминается среди имен других ученых, стоявших у истоков ракетостроения и космонавтики.

Итак, Оберт придумал оригинальную систему ночного освещения. Больше никаких темных улиц и тусклых фонарей! Достаточно вывести на орбиту Земли гигантское зеркало, которое будет отражать солнечный свет… Согласно плану ученого, светоотражатель должен был вращаться на высоте 22236 километров над Землей. Оберт считал, что построить его можно будет через 15 лет, то есть к 1938 году. Вся затея должна была обойтись примерно в 3 миллиона марок. [С-BLOCK]

В 1929 году в свет вышла книга Оберта «Путь к космическим полетам» (Wege zur Raumschiffahrt). В ней речь шла уже о создании орбитальной обитаемой станции на расстоянии 1000 километров над Землей, описывались способы ее сооружения из отдельных модулей. На борту такой станции и предполагалось разместить вогнутое зеркало диаметром 100 метров, которому предстояло отражать солнечную энергию и концентрировать ее в нужной точке на поверхности планеты. Это позволяло бы не только освещать темные места, но и нагревать воду, вращать турбины электростанций…

Поначалу, однако, проектом Оберта никто особенно не заинтересовался. Ведь покорение космоса в те времена выглядело всего лишь отдаленной перспективой. И как бы пресловутое зеркало попало на орбиту?

Но идея увлекла пришедших к власти в 30-х годах нацистов. Правда, они планировали использовать изобретение Оберта отнюдь не в мирных целях.

«Солнечная пушка»

Дело в том, что аналогичное изобретение уже использовал знаменитый Архимед, чтобы сжечь персидский флот. Против неприятеля выставили бронзовые щиты, особым образом отражающие солнечные лучи…

После войны в руки военных экспертов США попали документы из секретных архивов Третьего Рейха, в которых подробно рассказывалось о проекте так называемой «солнечной пушки» (Sonnengewehr).

«Вся поверхность зеркала — как фронтальная и тыльная — должны были быть сделаны из отражающих материалов, иначе бы обслуживающий персонал сгорел на этом объекте», — такое описание приводил в 1945 году американский журнал «Life». [С-BLOCK]

Помимо самой «пушки», в систему должны были входить пилотируемые космические станции, которые указывали бы ей нужное направление.

Как происходил бы процесс строительства «солнечной пушки»? Он начинался с вращения прибывшей на орбиту ракеты Vergeltungswaffe 2 (V-2), которую в конце войны пытались использовать для бомбардировки Лондона. Вернее, ее модифицированной версии А11, предназначенной для космических запусков. Разработкой ее занимался в Пенемюнде «ракетный барон» Вернер фон Браун. Эта ракета позволила бы перебрасывать заряд через стратосферу от Европы аж до самой Америки.

Прибыв на орбиту, ракета по замыслу своих разработчиков начинала разматывать в радиальном направлении шесть кабелей таким образом, чтобы они образовывали круг. Затем туда выводились модули, образующие зеркальную поверхность. В качестве светоотражающего материала должен был выступать металлический натрий. На Земле этот щелочной элемент встречается достаточно редко, так как в соприкосновении с влагой он вступает в мгновенную реакцию и окисляется. Тем не менее в разреженных слоях экзосферы можно этого не опасаться. [С-BLOCK]

Электричество на станциях вырабатывали бы паровые генераторы, действующие за счет все той же солнечной энергии. Обитатели должны были в условиях невесомости носить обувь на магнитной подошве. Кислород на станции предполагалось доставлять с помощью ракет. При этом в будущем можно было даже развести на орбите гидропонный сад, а воздух, который выдыхали люди, можно было бы непрерывно регенерировать с использованием бортовых теплиц. Связь с Землей осуществлялась бы путем зашифрованных радиосигналов. При получении соответствующего приказа должен был произойти запуск ракетных ускорителей, которые сориентировали бы зеркало в нужном направлении. Мощности излучения хватило бы, чтобы сжигать целые города, испарять водоемы и плавить военную технику.

«Звезда смерти» — реальность?

Не исключено, что, если бы Третий Рейх просуществовал еще несколько десятилетий, ему и впрямь удалось бы построить «абсолютное оружие». Но, к счастью, рейх рухнул раньше. Что же до Германа Оберта, то он благополучно пережил падение рейха и в 1957 году уверенно говорил о том, что его проект будет осуществлен. Причем говорил о нем именно как об оружии.

Правда, пока «Звезда смерти» остается фантастикой.

Хотя… В 2005 году студентам Массачусетского Технологического Института удалось провести успешный эксперимент по сжиганию лодки в гавани Сан-Франциско при помощи особой лазерной технологии. Возможно, создание «абсолютного оружия» — это только вопрос времени?