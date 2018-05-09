В Салехарде молодежь «растянула» красные пятиконечники

Флешмоб оказался масштабнее, чем предполагали организаторы.

Идею завершить торжества в честь 9 мая на площади ЦКиС «Геолог» акцией «Звезда Победы» предложил Салехардский центр молодежи. Для участия, рассказала директор Лейла Ведерникова, позвали активное подрастающее поколение города, кинув клич в соцсетях. В итоге — были приятно удивлены, желающих оказалось больше, чем предполагалось.

— Нас очень порадовала реакция, которую мы получили от нашей молодежи. Изначально мы планировали, что у нас будет пять звезд, а поскольку участников становилось все больше — получилось девять. Последние пятиконечники из лент дошивали буквально накануне репетиций. Надеюсь, что в следующем году акция с участием молодежи будет еще масштабнее, — отметила Лейла Ведерникова.