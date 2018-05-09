12 невероятных мини-отелей, в которых вы захотите побывать

Мини-отели по всему миру выполняют сразу несколько задач: помогают отгородиться от окружающего мира и побыть наедине с собой, позволяют иметь всё необходимое под рукой, дают возможность по достоинству оценить окружающую отель территорию, а не проводить большую часть времени в его стенах.

Таким образом можно провести медовый месяц или просто романтический отпуск, устроить себе бюджетный отдых в любой точке мира, с комфортом провести время в самых удивительных уголках мира вдали от цивилизации, где никогда не бывает больших отелей. Сейчас мы покажем вам 12 самых разных мини-отелей, каждый из которых хорош по-своему.

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Стеклянный отель с панорамным видом

В тридцати минутах езды от Рейкьявика есть волшебное место, идеальное для медового месяца. Стеклянные стены и потолок позволят вам прямо лёжа на кровати любоваться пейзажем, а по ночам наблюдать северное сияние. Полная тишина, покой и ни одного человека вокруг. А снаружи ещё один сюрприз — горячая ванна, которую можно принять прямо под открытым небом.

Сайт: www.panoramaglasslodge.com. Адрес: Panorama Glass Lodge ehf. Miðbúð 1, Mosfellsbær. Стоимость: от 342 евро за ночь.

Отель из водонапорной башни

Представляете, раньше это и правда было совершенно нежилое помещение! Множество витых лестниц, необычные окна в самых неожиданных местах, а главное — роскошная смотровая площадка наверху. Получился удивительный дом, в котором нет углов, но при этом мебель расставлена удобно и практично, а внутри всегда много света.

Сайт: www.wasserturm.holiday. Адрес: Werderscher Damm 5, 14471 Potsdam. Стоимость: от 200 евро за ночь.

Отель без стен и крыши

Любой мини-отель обязательно поможет вам собраться с мыслями и сосредоточиться на главном. Но здесь, пожалуй, у вас и не получится отвлечься. Просто лежать в обнимку под тёплым одеялом и созерцать Швейцарские Альпы. Неплохая идея для небольшого отпуска, да?

Сайт: nullsternhotel.ch. Адрес: меняется каждый сезон. Стоимость: будет объявлена с началом сезона.

Отель в форме яйца с маленькой террасой на воде

Отдых в палатке выходит на новый уровень! Главное, чтобы никто не принял вас за пришельцев с другой планеты, ведь необычная форма этого мини-отеля наводит на мысли об оригинальном летательном аппарате. Внутри только спальня под стеклянным потолком, а снаружи лишь несколько шагов отделяют вас от завтрака или ужина на свежем воздухе, прямо над рекой.

Сайт: www.nantes-tourisme.com/fr/le-caballon-de-m-plocq. Адрес: недалеко от Le Plessis Grimaud 44320 Saint-Viaud. Стоимость: от 95 евро за ночь.

Дощатый отель-бунгало на озере

Отдых на природе может быть и таким! И если вы думали, что экологичные деревянные хижины на воде можно встретить только на экзотических островах, то вот вам опровержение этого факта. Этот мини-отель находится на озере во Франции , и создан из досок натурального дерева. Необычная ограда, которая тянется по периметру террасы, призвана защищать жителей отеля от ветра и солнца.

Сайт: www.cabanesdesgrandscepages.com. Адрес: 2061 chemin des Pompes Lac de la lionne 84700 Sorgues. Стоимость: от 180 евро за ночь.

Отель-кран для загрузки угля

Вот это лофт так лофт! Самый настоящий кран для загрузки угля, который стоит в порту Копенгагена , превратился в мини-отель, где помимо обычных комнат есть спа с сауной и небольшой конференц-зал с панорамным остеклением. Интерьер получился полностью чёрным — дань угольному прошлому крана. Ну а подобным видом вряд ли может похвастаться большое количество отелей и жилых домов Дании

Сайт: thekrane.dk. Адрес: Skudehavnsvej 12150 KBH ø. Стоимость: от 2 500 евро за ночь.

Капсульный отель с капсульными саунами

Если в большинстве европейских стран распространён такой тип отелей, как bed & breakfast, то в Японии это sauna + sleep. Страна небольшая, люди в ней живут практичные, целеустремлённые и нацеленные на результат. Поэтому и отель получился соответствующий. Самые маленькие комнаты-капсулы, в которых вы можете поспать, и самые маленькие сауны, какие вы только видели. Одна кабинка на одного человека! И всё-таки полноценный отдых гарантирован, ведь японцы всё делают максимально качественно.

Сайт: do-c.jp/en/ebisu. Адрес: 1-8-1 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013. Стоимость: от 1 000 иен за час.

Отель на дереве и с деревом внутри

А вы в детстве строили шалаши с друзьями? Кому-то повезло иметь свой домик на дереве, и если вам нет, то вы точно видели такие в кино. Этот мини-отель призван осуществить детские мечты, а заодно дать вам шанс почувствовать себя птицей. С самого начала этот домик на дереве должен был быть похож на птичье гнездо, сплетённое из веток, и, кажется, задумка удалась.

Сайт: www.cabanesdesgrandschenes.com. Адрес: недалеко от Château de Raray, 60810 Raray, France. Стоимость: от 320 евро за ночь.

Мобильный стеклянный отель в горах

Находится этот домик, а вернее сказать, комнатка, в Италии . Присмотритесь к фото, и вы увидите, что он стоит словно на лыжах, а это значит, что его в любой момент можно передвинуть или увезти. Если вам, например, надоест каждый день любоваться одним и тем же пейзажем. Но прямо скажем, сомнительно, чтобы такой момент наступил.

Сайт: www.rifugiocolgallina.com/index_en.php. Адрес: Passo Falzarego, 2 I-32043 Cortina d’Ampezzo — BL. Стоимость: от 300 евро за ночь.

Отель, в котором всё сделано изо льда

Этот отель, который полностью состоит изо льда из снега, привлекает в Швецию туристов со всего мира. Ну ещё бы! Помимо необычной обстановки, само здание ещё и нуждается в постоянном обновлении. То есть это стройка длиной в вечность — кошмар любого российского владельца недвижимости. Здесь же иначе никак: тонны льда запасают весной, а зимой подтаявшие места реставрируют.

Сайт: www.icehotel.com. Адрес: Marknadsvägen 63, 981 91 Jukkasjärvi. Стоимость: от 1 500 шведских крон.

Отель-библиотека с кроватями — книжными полками

Ещё один японский отель с двумя задачами, которые фигурируют в описании. Теперь это book & bed! Авторы задумались, что ещё поможет нам уснуть, кроме удобной постели и качественного постельного белья. И чем стоит заниматься перед сном, чтобы провести ночные часы с комфортом. Ответ прост — это чтение! Так что жители капсульных номеров-кроватей оказываются среди книг, которые могут почитать на сон грядущий.

Сайт: bookandbedtokyo.com/en. Адрес: 1-17-7, Lumiere buillding 7th floor, Nishi Ikebukuro, Toshima-ku. Стоимость: от 4 100 иен за ночь.

Отель, где каждый номер — это труба

Здорово, когда у вас есть не просто номер в отеле, а целый отдельный домик со своим входом! Оказывается, такой роскошью может похвастаться и капсульный отель. Каждый номер здесь находится в собственной бетонной трубе. И правда, чего добру пропадать, если оно осталось после стройки! А сразу за выходом вас ждёт чудесная мексиканская природа и свежий воздух.

Сайт: www.tubohotel.com. Адрес: Tlacaltipac, Glorieta km 17 s/n, Col. San Sebastian, Tepozltan, Morelos, Mexico 62520. Стоимость: по запросу.

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