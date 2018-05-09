Как вылечить зависший iPhone после бага с черной точкой в iMessage

Как вылечить зависший iPhone после бага с черной точкой в iMessageСегодня стало известно о баге в iOS 11.3 и iOS 11.4, из-за которого всего одно полученное сообщение приводит к зависанию смартфона или планшета. Комбинация нескольких символов, включая черную точку и смайлик с указывающим пальцем могут привести к проблемам при работе с iMessage.

Размещать эту комбинацию повторно мы будем. Речь идет о символах ⚫️ и 👈.

Если кто-то пошутил над вами и мессенджер iMessage теперь работает неадекватно, сделайте следующее.

На смартфонах с 3D Touch

Шаг 1. Принудительно закройте приложение iMessage.

Шаг 2. Попросите Siri ответить на отправленное сообщение (с черной точкой). Сделайте так, чтобы проблемный символ отобразился на экране.

Шаг 3. Посредством функции 3D Touch по иконке iMessage вызовите контекстное меню и выберите пункт Новое сообщение.

Шаг 4. Нажмите Отмена в открывшемся диалоге с созданием нового сообщения.

Шаг 5. Нажмите Редактировать в верхнем левом углу списка чатов.

Шаг 6. Удалите ветку диалога с проблемным сообщением.

На смартфонах без 3D Touch

Шаг 1. Принудительно закройте приложение iMessage.

Шаг 2. Попросите Siri ответить на отправленное сообщение (с черной точкой). Сделайте так, чтобы проблемный символ отобразился на экране.

Шаг 3. Откройте приложение Сообщения.

Шаг 4. Нажмите на синюю стрелку в верхнем левом углу, чтобы вернуться ко всем диалогам.

Шаг 5. Удалите ветку с проблемным диалогом.

На Mac также удалите диалог, в котором содержится то самое сообщение с черной точкой.

После проделанных шагов iMessage будет работать стабильно и без проблем.