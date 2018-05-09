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Более 20 тысяч человек стали участниками акции «Бессмертный полк» в Химках
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Более 20 тысяч человек стали участниками акции «Бессмертный полк» в Химках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
С портретами родственников ‐ участников Великой Отечественной войны ‐ химчане вышли на улицы города и стройной колонной прошли от площади Победы в парк Толстого. А буквально перед стартом акции память павших почтили минутой молчания и торжественным возложением цветов.
«… и кашу ешь. Тогда будешь сильный, а если кашу есть не будешь, то будешь слабым солдатом». Такими вот словами напутствует юного химчанина Иван Иванович Моисеев. Участник сразу двух войн. Дошел до Берлина, бился и за порт Артур. Сейчас он один из 179 ветеранов, проживающих в Химках. Несмотря на свои 93 года 9 мая  1945-го  он помнит во всех подробностях.
Вы чего, говорит, собрались здесь победу отмечать, завтра будете хоронить 12 человек убитых. Бой только прошел в другом районе Берлина
— вспоминает Иван Моисеев.
Раньше Иван Иванович был в числе тех, кто возглавлял колонну шествия. Сейчас признается, здоровье уже не то. Хотя главной его традиции ни что не помешает. Помянуть однополчан для него дело чести. «Продавщица в магазине говорит: „Вернетесь с парада, я вам продам бутылку“. Так что я в надежде, что выпью сто граммов коньяка за День Победы», — сказал Иван Моисеев.
В этом году на площадь победы в Химках вышли тысячи людей. Возлагали цветы, общались с ветеранами. Многие не сдерживали слез.
Кто-то  делился своими историями про родных и близких — участников Великой Отечественной войны.
«Прошагал в тяжелых керзачах всю войну и встретил победу в Берлине. Моего деда уже нет в живых, и я не могу ему сказать спасибо тебе за победу», — Дмитрий Волошин, глава г.о. Химки.
А вот самым массовым и ярким мероприятием этого дня стала акция бессмертный полк. Порядка двадцати тысяч человек вышли на улицы Химок — шли поодиночке, семьями, компаниями друзей. Колонна растянулась аж на целый километр. Многие держали в руках таблички с фотографиями родных.
«Я его, к сожалению, не застал. Михаил Андреевич прошел всю войну, закончил ее в ранге капитана. Родился он на западе Украины, поэтому один из первых принял удар фашистов», — Сергей, участник шествия.
Завершилась акция в парке Толстого. Там же продолжились все остальные гуляния — концерт,
мастер-классы, различные конкурсы и аттракционы.
Кто-то  остался подпевать исполнителям всем известных военных песен. А  кто-то  с нетерпением коротать время в ожидании праздничного салюта.
Порядка 18 тысяч жителей Балашихи приняли участие в шествии «Бессмертного полка» на улицах городского округа.
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