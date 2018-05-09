Более 20 тысяч человек стали участниками акции «Бессмертный полк» в Химках

С портретами родственников ‐ участников Великой Отечественной войны ‐ химчане вышли на улицы города и стройной колонной прошли от площади Победы в парк Толстого. А буквально перед стартом акции память павших почтили минутой молчания и торжественным возложением цветов.

«… и кашу ешь. Тогда будешь сильный, а если кашу есть не будешь, то будешь слабым солдатом». Такими вот словами напутствует юного химчанина Иван Иванович Моисеев . Участник сразу двух войн. Дошел до Берлина, бился и за порт Артур. Сейчас он один из 179 ветеранов, проживающих в Химках . Несмотря на свои 93 года 9 мая 1945-го он помнит во всех подробностях.

Вы чего, говорит, собрались здесь победу отмечать, завтра будете хоронить 12 человек убитых. Бой только прошел в другом районе Берлина

— вспоминает Иван Моисеев.

Раньше Иван Иванович был в числе тех, кто возглавлял колонну шествия. Сейчас признается, здоровье уже не то. Хотя главной его традиции ни что не помешает. Помянуть однополчан для него дело чести. «Продавщица в магазине говорит: „Вернетесь с парада, я вам продам бутылку“. Так что я в надежде, что выпью сто граммов коньяка за День Победы», — сказал Иван Моисеев.

В этом году на площадь победы в Химках вышли тысячи людей. Возлагали цветы, общались с ветеранами. Многие не сдерживали слез.

Кто-то делился своими историями про родных и близких — участников Великой Отечественной войны.

«Прошагал в тяжелых керзачах всю войну и встретил победу в Берлине. Моего деда уже нет в живых, и я не могу ему сказать спасибо тебе за победу», — Дмитрий Волошин , глава г.о. Химки.

А вот самым массовым и ярким мероприятием этого дня стала акция бессмертный полк. Порядка двадцати тысяч человек вышли на улицы Химок — шли поодиночке, семьями, компаниями друзей. Колонна растянулась аж на целый километр. Многие держали в руках таблички с фотографиями родных.

«Я его, к сожалению, не застал. Михаил Андреевич прошел всю войну, закончил ее в ранге капитана. Родился он на западе Украины , поэтому один из первых принял удар фашистов», — Сергей, участник шествия.

Завершилась акция в парке Толстого. Там же продолжились все остальные гуляния — концерт,

мастер-классы, различные конкурсы и аттракционы.

Кто-то остался подпевать исполнителям всем известных военных песен. А кто-то с нетерпением коротать время в ожидании праздничного салюта.