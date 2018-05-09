Какая национальность была у Дмитрия Пожарского

Многие историки интересуются фигурой Пожарского как одного из потенциальных кандидатов на русский престол в ходе «выборов» царя в 1613 году. По крайней мере, теоретически это было возможно, хотя, Дмитрий Михайлович и не претендовал на трон. Чтобы, понять какие основания для отнесения князя к числу претендентов на монарший трон, имеются у историков и кем же был лидер народного ополчения по национальности, необходимо обратиться к истории его семьи.

Родители Дмитрия Пожарского

Родился Дмитрий Пожарский как принято считать 1 ноября 1578 года в селе Берсенево Клинского уезда. Родителями будущего основателя ополчения были князь Михаил Федорович Пожарский и Мария Федоровна Беклемишева. Когда Дмитрию Пожарскому было 10 лет умер его отец Михаил Федорович и его воспитанием до 15 лет занималась мать.

Мария Федоровна в конце царствования Бориса Годунова была верховной боярыней московского двора при царице Марии Григорьевне и скорее всего, после падения Годунова, в 1607 она приняла монашество под именем Евдокия. Князь Дмитрий Пожарский был сыном родителей, принадлежавших к двум знатным родам, — Пожарских и Беклемишевых.

Род Пожарский — боковая ветвь Рюриковичей

Юрия Долгорукого. Первым из удельных князей Пожарских являлся Василий Андреевич, живший во второй половине XIV — начале XV века. Сам основатель рода Пожарских, был выходцем из Стародубских князей, которые являлись потомками великого князя Владимирского Всеволода Юрьевича по прозвищу «Большое гнездо», сына основателя Москвы

Таким образом, первый из Пожарских был потомком Рюрика в XV колене. Эта отдаленная принадлежность рода Пожарских к Рюриковичам, наряду с героической ролью Дмитрия Пожарского при организации ополчения в 1612 году и породила историческую версию о том, что герой ополчения мог претендовать на русский престол в ходе выборов царя и стать конкурентом Михаилу Романову

Достоверно подтвердить или опровергнуть наличие, или отсутствие царских амбиций у Дмитрия Михайловича, конечно невозможно, но мы знаем, что прямых притязаний на трон Пожарский не высказывал. Имеются свидетельства о том, что в 30-е годы XVII века в Москве распространялись слухи о том, что Дмитрий Михайлович Пожарский пытался участвовать в выборах царя на Земском соборе, однако, дальнейшее расследование этих разговоров самому князю не повредило.

Известно, что в 1613 году Пожарский был пожалован в бояре. Также, по оценке историков род Пожарских, хоть и вел свое начало от Рюриковичей, но по степени родства с династией основателей Руси и знатности своей фамилии, они существенно уступали не только Романовым, но и многим другим родам.

Что касается оценки, кем же были Пожарские по национальности, то, если исходить из доминирующей исторической концепции, признающей Рюрика и его потомков, варягами, потомками викингов и скандинавов, то род Пожарских мог быть отнесен к этой национальности. Однако, это сомнительный довод не только для основной ветви Рюриковичей, но и тем более для боковой ветви Пожарских, гораздо в большей степени обрусевшей.

Беклемишевы

Несмотря на татарское происхождение слова «беклемиш», от которого и была образована фамилия Беклемишевы, основатели этого рода, согласно историческим свидетельствам, прибыли в Россию совсем не из восточных стран. Из родословных книг известно, что фактический основатель этого и нескольких других родов, выходец из «земли Прус» или из германской земли, Лев, прибыл на службу к великому князю Московскому Василию Дмитриевичу в начале XV века. Его правнуки, разделившись, основали несколько служилых родов, став основателями фамилий Княжниных, Орловых, Щепотьевых, Змиевых. Один из правнуков, Федор Елизарович, получил прозвище «Беклемиш», положившее начало этой фамилии.

«Беклемиш» в переводе с тюрского означает «охраняющий», «сторожащий», а на Руси это слово, предположительно, прижилось для сторожей, носивших зимой тяжелую защитную одежду и от того, неповоротливых. Видимо из-за ношения служилым человеком Федором Елизаровичем такой одежды, крайне полезной для подобного рода деятельности, он и получил свое прозвище.

По крайней мере, никаких достоверных свидетельств и указаний на реальную связь Беклемишевых с татарским родами, нет. Что же касается германского происхождения основателя династии, то и здесь немало историков оспаривает эту трактовку, предполагая, что в то время под обозначением «выходец из Прус» мог иметься в виду служилый человек, перешедший на службу московских князей из Новгорода.

Что в итоге

Что касается конечной оценки того, кем же по происхождению были Пожарские и непосредственно знаменитый князь Дмитрий Михайлович, то опираясь на свидетельства о первых представителях родов Пожарских и Беклемишевых, следует отнести его либо напрямую к русским, либо к обрусевшим потомкам варягов. Это достаточно спорный и дискуссионный вопрос: можно ли отнести далекого потомка основателя Руси Рюрика и одного из служилых людей, прибывших в Москву из «Прус» к числу русских или же к числу варягов, скандинавов, немцев?

Достоверно лишь то, что по материнской и по отцовской линии у Дмитрия Пожарского есть западные корни (варяжские, немецкие). Однако, спустя несколько веков обрусения, браков с русскими, род Пожарских, да и род Беклемишевых, может быть отнесен именно к числу русских родов. По крайней мере, большая часть историков так и делает. Наличие же тюрских корней у героя ополчения по материнской линии, не находит прямого подтверждения, несмотря на татарское происхождение слова «беклемиш».