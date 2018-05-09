Школьница из Котельников приняла участие в шествии «Бессмертного полка» в Берлине

Ученица школы №2 городского округа Котельники приняла участие в шествии «Бессмертного полка» в Берлине, сообщила глава Котельников Ирина Польникова

Ученица одиннадцатого класса школы № 2 Карина Ирицян 9 мая приняла участие в шествии «Бессмертного полка» в Берлине. Она прошла с портретом своего прадеда Алексея Петровича Шендяпина, который был тяжело ранен в 1944 году

— Ирина Польникова.

Германии Карина Ирицян совместно с юнармейцами Московской области сняла патриотический видеоролик. Также юнармейцы дали старт акции «Лес Победы», в рамках которой в парке Тиргартен в центре немецкой столицы было высажено дерево в память о погибших воинах.

Торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Победы в Котельниках завершатся в 22.00 салютом. В настоящее время в городском округе проходят праздничные гуляния на территории парка отдыха в микрорайоне Белая Дача.

Юнармейцы из Московской области отправились в Берлин 6 мая для участия в шествии «Бессмертного полка». Это победители конкурса видеоработ «Я — наследник Победы!», который проходил ранее в Подмосковье. В ходе поездки школьники посетят с экскурсией концлагеря, а также братские могил советских солдат в Европе и возложат цветы к мемориалам.