Память о великой Победе — залог нашей национальной идентичности, — Денис Москвин

Торжества начались с военного парада на площади Минина и Пожарского, зрителями которого стали тысячи нижегородцев и гостей города. После завершения парада нижегородцы прошли по центру города в рядах «Бессмертного полка». Денис Москвин нес в руках портрет своего деда — участника Сталинградской битвы. По словам Дениса Москвина, сегодня особенно важно хранить память о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа и не позволять ее искажать.

«Чувства переполняют, особенно когда мы со своими дедами в одном строю идем в этом потоке, в этой реке людей, наших земляков. Я нес в руках портрет своего деда Николая Павловича, участника Сталинградской битвы. Конечно, большая гордость пройти вместе с ним сегодня по улицам родного города и почтить его память, и память всех солдат и офицеров, которые не вернулись с этой войны. «Бессмертный полк» — это очень наглядное и мощное доказательство того, что есть вещи, которые негласно объединяют нас всех. Я абсолютно уверен сейчас, смотря в глаза ребят, подрастающего поколения, что они растут на духе патриотизма, что они понимают, чтят и по-настоящему это чувствуют. Вот это, наверное, самое важное», — отметил Денис Москвин.

После депутат принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню в Нижегородском Кремле.

«Конечно, это особенный день для всех нас, для всей страны и для всего мира. День Победы — это день величия нашего народа, день величия нашей страны. И очень важно помнить об этом величайшем подвиге в истории человечества не только 9 мая, а каждый день. Память о Великой Победе — залог нашей национальной идентичности и силы, залог стабильности нашего общества», — отметил Денис Москвин.