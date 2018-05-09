С 9 мая собственники квартир с газом обязаны пройти инструктаж

Теперь жильцы, арендаторы, собственники квартир, то есть все, кто пользуется газовым оборудованием, должны прослушать инструктаж по его эксплуатации. А управляющим компаниям (УК) предстоит регулярно проверять подвалы и подземные этажи, а также исправность вентиляции.

Инструктаж бесплатный. Он проводится после заключения со специализированной организацией договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. «Должны быть проинструктированы все потребители и ответственные лица управляющих организаций», — поясняет Игорь Кокин , эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС

Собственники квартир и других помещений в доме обязаны в любое время суток обеспечить беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено газовое оборудование, работникам аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации и другим экстренным службам.

Также им рекомендовано закрывать краны к газовому оборудованию, если они собираются отсутствовать дома более 24 часов.

Исключение составляет только оборудование, рассчитанное на непрерывную работу.

Раз в 10 дней теперь будут проверять подвалы, погреба, подполья и технические этажи на загазованность

"На управляющие компании ложится ответственность за исправную работу дымоходов и вентиляционного оборудования, раньше за это отвечали специализированные организации", — отмечает Игорь Кокин. Например, управляющие организации обязаны проверять состояние дымовых и вентиляционных каналов, контролировать качество и своевременное выполнение работ по поддержанию их в исправном состоянии. И не реже одного раза в десять дней проводить проверку подвалов, погребов, подполий и технических этажей на загазованность.

Изменения, которые вносит инструкция в правила эксплуатации газового оборудования, учитывает основные причины взрывов бытового газа в многоквартирных домах. «Наиболее частой причиной аварий становятся ремонтные работы, при которых происходит повреждение труб, особенно в подъезде или подвале», — говорит Игорь Кокин. При этом эксперт утверждает, что большинство технических поломок происходит вне квартир, в квартирах же люди чаще всего просто забывают закрыть газ.

Судя по сводкам новостей и сообщениям наших собкоров, новая инструкция с газовым ликбезом и контролем, как говорится, давно назрела. Особенно это касается газовых баллонов.

Челябинской области за один год прогремели сразу два взрыва в жилых многоквартирных домах, унесшие жизни людей. В обоих случаях к ЧП привела безалаберность жильцов, оставивших отогреваться в квартирах заправленные на морозе газовые баллоны. Произошла утечка. И рвануло. Жильцам выделили материальную помощь по 200, 100, 50 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм. На восстановление подъезда в селе Кузнецкое ушло 24 миллиона. Для села это серьезные деньги.

Омске произошло за последнее время уже четыре взрыва. Они принесли бюджету региона многомиллионный ущерб. Погибли люди, чьи жизни — бесценны. И опять — баллоны. Один из них взорвался и в пятиэтажном доме. Серьезно пострадала многодетная семья. Родители и четверо детей долгое время лечились и до сих пор не могут оправиться от случившегося. А одно несчастье произошло в девятиэтажке, но здесь уже баллоны ни при чем. Погибла хозяйка квартиры. По версии следствия, ее супруг воровал газ из газопровода. Он сделал самовольную врезку в трубу прямо в квартире и заправлял баллоны для автомобиля.

В Омске обнаружили еще одну проблему помимо газовой безграмотности. После взрывов власти региона потребовали навести порядок на рынке продаж сжиженного газа. Надзорным органам поручили проверить все АЗС. Выяснилось, что основной объем поставок сжиженного газа в баллонах для коммунально-бытовых нужд населения Омской области обеспечивают две газовые компании. Но есть и много других. И не везде соблюдают правильность заправки, контроль веса топлива и герметичность баллонов, не говоря уже о том, что некоторые и вовсе не имеют права обслуживать население. Также выяснилось, что «централизованного обновления баллонного парка не было более 20 лет, в связи с чем 80 процентов газовых баллонов не пригодны для эксплуатации, сообщили „РГ“ в администрации Омской области.

Для обновления баллонного фонда областная газовая компания закупила более пяти тысяч новых емкостей. Но этого мало. Да и не все семьи имеют возможность приобрести новый баллон стоимостью около двух тысяч рублей. И сейчас в регионе рассматривают возможность предоставления компенсации на приобретение новой емкости малообеспеченным семьям.

И такая ситуация не в одном Омске. Так что пора разрабатывать новую инструкцию — о безопасности газовых баллонов.