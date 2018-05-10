Тувинский сайт, объявивший конкурс видеороликов про экстремистские материалы, взломали хакеры

Агентства по делам национальностей

Тувы , объявившего среди подростков патриотический

конкурс видеороликов

про экстремизм в Сети, взломали хакеры. На момент написания материала при попытке открыть ресурс появляется запись о том, что ресурс закрыт в связи с несанкционированным проникновением.

"Мы конкурс действительно объявляли, но не начали, потому что нас взломали. Сайт сейчас находится на техническом регламенте", — рассказала

"Дождю"

руководитель агентства Вера Ушакова. Она полагает, что конкурс был «нормальный, адекватный». «Любой желающий мог бы снять ролик, что нельзя человека оскорблять, например за то, что он другой национальности. А из этого пытаются крамолу сделать. Я знаю, кто это делает, бог им судья», — добавила Ушакова.

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Объявление о конкурсе было опубликовано 30 апреля, 8 мая на это обратило внимание издание

"Сибирь. Реалии", но уже 9 мая информация исчезла, сохранившись лишь в Google

Принять участие в конкурсе предлагалось всем желающим тувинцам в возрасте до 14 лет. Для этого нужно было записать ролик со скриншотами, подтверждающими размещение в интернете экстремистских материалов и призывов к акциям протеста. В качестве приза можно было получить 3000 рублей.

Всего в конкурсе четыре номинации: «Лучший видеоролик по причинам и последствиям экстремизма в молодежной среде», «Лучший видеоролик про толерантность в межнациональных и межрелигиозных отношениях», «Обнаружение и фиксирование ресурса, содержащего информацию экстремистского характера», «Роль гражданско-патриотического воспитания в профилактике экстремизма в молодежной среде». Вместо с роликами организаторы попросили присылать ссылки на экстремистские материалы.