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С сайта тувинских властей исчезла информация о конкурсе по поиску экстремистских материалов после внимания журналистов
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С сайта тувинских властей исчезла информация о конкурсе по поиску экстремистских материалов после внимания журналистов 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
сайта
Агентства по делам национальностей Тувы исчезла информация о конкурсе, в рамках которого жители республики в возрасте от 14 лет могли записать ролик со скриншотами, подтверждающими размещение в интернете экстремистских материалов и призывов к акциям протеста, и получить 3000 рублей.
Объявление о конкурсе было опубликовано 30 апреля, 8 мая на это обратило внимание издание
"Сибирь. Реалии", и уже 9 мая информация исчезла, но сохранилась в  кэше Google
Согласно положению о конкурсе, которое можно скачать с сайта (.docx ), всего в конкурсе 4 номинации: «Лучший видеоролик по причинам и последствиям экстремизма в молодежной среде», «Лучший видеоролик про толерантность в межнациональных и межрелигиозных отношениях», «Обнаружение и фиксирование ресурса, содержащего информацию экстремистского характера», «Роль гражданско-патриотического воспитания в профилактике экстремизма в молодежной среде».
В третьей категории, как поясняли организаторы, речь идет о распространении материалов из федерального экстремистского списка, размещенного на  сайте
Министерства юстиции России, на изображения фашистской символики, на выдержки из литературных источников фашистской направленности, на призывы к массовым беспорядкам и актам гражданского неповиновения с указанием их места и времени, призывы к оскорблению по возрасту, расе, национальности и т.д.
Ролики просили присылать до 30 июня, после чего победителя в каждой из четырех категорий должно было определять специальное жюри. Оценивать материалы будет директор Агентства по делам национальностей Тывы Вера Лапшакова и другие сотрудники организации, представитель регионального министерства информатизации и связи, вокалистка симфонического оркестра Тувинской государственной филармонии и ведущий телеканала «Тува 24».
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