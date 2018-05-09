Парад Победы напомнил Западу о мощи Советского Союза

Одним из центральных событий среди праздничных торжеств, посвящённых 73-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал парад на Красной площади в Москве . В нём приняли участие 13 тысяч военнослужащих, 159 единиц военной техники и 75 воздушных судов. Среди показанных боевых машин было много новинок. Перед участниками и гостями парада выступил президент России Владимир Путин . News.ru проанализировал, как отреагировала на парад иностранная пресса.

Биньямина Нетаньяху. CNN замечает, что после распада Советского Союза и утраты Россией статуса сверхдержавы, память о Второй Мировой войне находится в основе патриотического самовыражения России. Центральный элемент этого самовыражения — парад на Красной площади, в ходе которого демонстрируются ракетные пусковые установки и машины авиации. По мнению телеканала, история о войне сильно политизирована, а российское правительство крайне чувствительно относится к любой попытке говорить о Победе любыми словами, далёкими от героической патетики. И хоть праздник 9 мая посвящён жертве советского народа, сегодня он стал грубым выражением современной военной мощи России. При этом, как замечает CNN, в нынешнем году международный статус празднования был повышен благодаря визиту премьера Израиля

News.ru/Сергей Булкин

The New York Times полагает, что продемонстрированная военная мощь может ещё больше напугать некоторые страны. Как думают авторы газеты, ряд руководителей постсоветских республик считают Россию угрозой миру и безопасности в Европе. Военный парад только укрепляет в мысли, что Москва желает вернуться к временам Советского Союза.

Bloomberg высказывает мнение, что военный парад на самом деле был предупреждением президенту США Дональду Трампу , который заявил о выходе из сделки с Ираном . В этом контексте рассматриваются и сказанные Путиным на Красной площади слова о хрупком мире.

«Недавно вступивший в должность Путин рассматривает непобедимую мощь России», — озаглавило свой репортаж Reuters . Агентство замечает, что российский президент заявил о нежелании участвовать в гонке вооружений, хотя отношения России с Западом очень плохие. При этом агентство вспоминает, что Путин нередко примеряет на себя военную форму и любит позировать то на подводной лодке, то около стратегического бомбардировщика. По мнению авторов репортажа, глава государства это делает для придания внушительности своему образу.

«Военная мощь России была выставлена на всеобщее обозрение», — описывает парад Business Insider. При этом портал замечает, что демонстрация силы прошла практически сразу после того, как Владимир Путин в четвёртый раз вступил в должность президента.

«Путин показал военные мускулы», — пишет британская Express. По мнению авторов газеты, Россия предупреждает Запад о своей мощи. При этом Путин постоянно увеличивает расходы на оборону, чтобы построить самую мощную армию на планете.

News.ru/Сергей Булкин

The Guardian , описывая представленные на параде новейшие образцы вооружения, высказывает мнение, что Кремль продвигает в российском обществе агрессивные формы национализма. Не обходит стороной газета и визит в Москву израильского премьера. При этом комментирует приезд Нетаньяху в том ключе, что с 2011 года Израиль много раз атаковал территорию Сирии , а недавно министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил ударить по российским военным в случае, если они захотят атаковать израильские самолёты.

Metro в заголовок вынесла имя голливудского актёра Стивена Сигала . Газета пишет, что Сигал стал большим другом Владимира Путина и присутствовал на параде, посвящённом Победе. Значительную часть заметки издание уделяет при этом тому, что несколько женщин обвинили ранее Сигала в сексуальных домогательствах.

Британская TheTimes разместила фоторепортаж с парада. Стоит отметить, что читателям были представлены красочные фотографии, на которых запечатлены седые ветераны, радостные солдаты-участники шествия по Красной площади и сочные изображения пролёта военной авиации над древним Кремлём.

News.ru/Сергей Булкин

The Independent сделала акцент на технике, которая демонстрировалась на параде. В частности, внимание журналистов из Великобритании привлекли робот-танк «Уран-9» и машина для разминирования «Уран-6», а также самолёты МиГ-31, которые оснащены гиперзвуковой ракетой «Кинжал». При этом газета язвительно пишет, что во время парада 2015 года, посвящённого 70-летию Победы, перспективный танк «Армата» заглох прямо перед Мавзолеем (чего не было). Фоторепортаж, в отличие от TheTimes, собран преимущественно из не из красочных фотографий, а из специально выхваченных «неудобных» моментов.

По убеждению Radio Canada, тысячи солдат, промаршировавших по Красной площади, напомнили Владимиру Путину о годах процветания Советского Союза и временах холодной войны.

Турецкая Anadolu ограничилась нейтральным репортажем. Издание перечислило количество военнослужащих, сухопутной и авиационной техники, принявших участие в параде. Также портал цитирует речь президента России Владимира Путина в той части, которая касается уроков истории.

News.ru/Сергей Булкин

Deutsche Welle опубликовала небольшую заметку о параде, в которой отметила, что российские военные продемонстрировали публике новейшие достижения оборонно-промышленного комплекса. В небольшом фоторепортаже присутствуют снимки снайперов из службы охраны, дежуривших на кремлёвских стенах.

The Jerusalim Post отмечает, что парад на Красной площади российские власти используют для воспитания патриотических чувств у граждан. Помимо этого перед потенциальными покупателями российского оружия демонстрируются новинки, а всему миру даётся сигнал об оборонной мощи РФ. Конечно, издание не обошло стороной визит в Москву премьер-министра Израиля и его участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата.

News.ru/Сергей Булкин

Подробно представленную на параде новейшую военную технику описывает Euronews. По мнению издания, парады 9 мая всегда используются именно для её демонстрации. Правда, каких-либо оценок торжественного действа канал избегает, а фоторепортаж состоит из довольно нейтральных изображений.

Французская Liberation помимо описания техники, представленной в Москве, замечает, что военные парады прошли во многих городах России и на базе Хмеймим в Сирии. Газета не забывает упомянуть, что СССР больше всех пострадал во время Второй мировой войны, а сегодня в России проживает 1,6 миллиона человек, признанных ветеранами Великой Отечественной.

Le Parisien считает, что российский «царь» продемонстрировал миру не только военные «мускулы», но и решимость. «Наши люди сражались до смерти», — выбрала газету цитату из речи Владимира Путина.

News.ru/Сергей Булкин