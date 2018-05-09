Жители Реутова почтили память земляков на акции «Бессмертный полк»

Жители Реутова приняли участие в митинге «Я помню. Я горжусь» в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне, также горожане присоединились к акции «Бессмертный полк», сообщил руководитель Мособлдумы Игорь Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Митинг «Помню и горжусь», посвященный 73-й годовщине Великой Победы, и «Бессмертный полк» прошли сегодня (9 мая — ред.) в Реутове . Во время войны более 1,2 тысячи жителей Реутова ушли на фронт, тысячи, преодолевая голод и забыв о сне, приближали день Великой Победы на трудовом фронте. Спасибо вам за этот подвиг и мирное небо над нашими головами», — написал Брынцалов.

«Бессмертный полк» — международная общественная акция, участники которой каждый год 9 мая шествуют колонной с фотопортретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.