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Жители Реутова почтили память земляков на акции «Бессмертный полк»
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Жители Реутова почтили память земляков на акции «Бессмертный полк» 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
Жители Реутова приняли участие в митинге «Я помню. Я горжусь» в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне, также горожане присоединились к акции «Бессмертный полк», сообщил руководитель Мособлдумы Игорь Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Митинг «Помню и горжусь», посвященный 73-й годовщине Великой Победы, и «Бессмертный полк» прошли сегодня (9 мая — ред.) в Реутове. Во время войны более 1,2 тысячи жителей Реутова ушли на фронт, тысячи, преодолевая голод и забыв о сне, приближали день Великой Победы на трудовом фронте. Спасибо вам за этот подвиг и мирное небо над нашими головами», — написал Брынцалов.
«Бессмертный полк» — международная общественная акция, участники которой каждый год 9 мая шествуют колонной с фотопортретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
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