Торжественный Парад Победы прошел в Севастополе

Раскатистое «Ура!» эхом разнеслось по Севастопольской бухте.

Военнослужащие маршируют четко, выверенно, чеканя шаг. Красиво и синхронно проходят парадные расчеты. Полторы тысячи солдат и офицеров проходят перед трибунами с ветеранами.

Раскатистое «Ура!» эхом разносится по Севастопольской бухте, и следом на городские улицы выдвигаются несколько десятков тяжелых бронированных машин, чей рев моторов заглушает восторженные крики и аплодисменты зрителей. Технику смогли рассмотреть подробно и вблизи все желающие.

Пришедшие на торжественные мероприятия люди улыбаются, поздравляют друг друга с Днем Победы и поют вместе фронтовые песни.