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Торжественный Парад Победы прошел в Севастополе
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Торжественный Парад Победы прошел в Севастополе 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Раскатистое «Ура!» эхом разнеслось по Севастопольской бухте.
Военнослужащие маршируют четко, выверенно, чеканя шаг. Красиво и синхронно проходят парадные расчеты. Полторы тысячи солдат и офицеров проходят перед трибунами с ветеранами.
Раскатистое «Ура!» эхом разносится по Севастопольской бухте, и следом на городские улицы выдвигаются несколько десятков тяжелых бронированных машин, чей рев моторов заглушает восторженные крики и аплодисменты зрителей. Технику смогли рассмотреть подробно и вблизи все желающие.
Пришедшие на торжественные мероприятия люди улыбаются, поздравляют друг друга с Днем Победы и поют вместе фронтовые песни.
Между тем, жители и гости Севастополя празднуют сразу две значимые даты отечественной истории. 73 года назад была побеждена нацистская Германия, а 74 года назад советские солдаты освободили от фашистов непосредственно Севастополь.
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