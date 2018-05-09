Блогер Вячеслав Максюта рассказал, как его деда-фронтовика преследовала цифра «7»

Мой дед Максюта Николай Иосифович начал свой военный путь на Пулковских Высотах с июня 1942 по февраль 1943 года.

Держал оборону на Высотах (Колпинское направление). Там был тяжело ранен в руку разрывной пулей снайпером и по Ладоге отправлен в госпиталь. Хотели ампутировать руку, так как все связки и сухожилия были разорваны, 7 см лучевой кости оторвало, но врачи сделали невозможное и сохранили руку.

Будапешт, Вена, Продолжил воевать в 1943 в районе Белой Церкви в Харьковской области под командованием Будённого. Кстати, о нём он отзывался недобрым словом: своих солдат не жалел никогда (против немецких танков пускал конницу, а те их превращали тупо в фарш). Затем прошёл всю войну: Бухарест Прага . Войну закончил только через месяц после Капитуляции, в Праге, там ещё долго сопротивлялись фашисты. После ВОВ его отправили на войну с Японией . Брал Порт-Артур . Продолжал служить на Сахалине.

Вообще цифра «7» его преследовала всегда: 7 раз ходил в атаку, 7 человек осталось в живых из его батальона (497 человек), 7 раз в один день Белая Церковь переходила из одних рук в другие (одна из самых кровопролитных компаний с его участием), потерял 7 сантиметров лучевой кости, служил 7 лет.

Другой мой дед — Ситченко Иван Михайлович тоже прошёл всю войну до Берлина в воздушно-десантных войсках. Его боевой путь мне ещё предстоит узнать.

Горжусь своими родственниками и всем Великим Русским Народом, победившим эту фашистскую заразу! Низкий поклон вам, Ветераны! Память великая всем заступникам нашей Родины! С Днём Победы!