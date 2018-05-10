ЧМ: словаки выиграли второй матч подряд, американцы пока не проигрывают на турнире 

Завершились два матча группового этапа ЧМ-2018 по хоккею. Сборная Словакии победила команду Франции. Это вторая победа подряд. Словаки выиграли два матча из четырех на групповом этапе ЧМ. Французы проиграли три матча из четырех на групповом этапе турнира. В составе словацкой команды шайбы забросили Давид Бондра, Давид Буц и Михал Чайковски, в составе французской сборной отличился Валентен Клеро.
ЧМ-2018. Групповой этапСловакия — Франция — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Голы: Бондра, 05:37 — 1:0; Буц, 22:03 — 2:0; Клеро, 33:39 — 2:1; Чайковски (ПВ), 59:50 — 3:1.
В параллельном матче сборная США в овертайме победила команду Латвии. Это четвертая победа в четырех матчах на группоовм этапе ЧМ-2018. Латвийцы проиграли два матча из четырех на групповом этапе. В составе американской команды шайбы забросили Крис Крайдер, Колин Уайт и Кэм Аткинсон. В составе сборной латвии отличились Увис Балинскис, Андрс Джериньш.
ЧМ-2018. Групповой этапСША — Латвия — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Крайдер (ГБ), 11:39 — 1:0; Балинскис, 17:52 — 1:1; Джериньш (ГБ), 23:20 — 1:1; Уайт, 37:38 — 2:2; Аткинсон (ГБ), 61:23 — 3:2.