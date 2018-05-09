Александр Апхолов рассказал об инвестициях в золото

Александр Апхолов рассказал об инвестициях в золотоОн рассказал, что контроль рынка драгоценных металлов практически не осуществлялся с 2008 года из-за принятия соответствующего законопроекта. Однако уже через несколько лет, правительство осознало, что такой сложный рынок не может сам себя регулировать. Поэтому специалисты Минфина принялись за работу. Перед ними стояла задача не просто восстановить, а сделать более продвинутый законодательный механизм, который бы осуществлял контроль за обращение драгоценных камней и металлов.

По словам Александра Апхолова, на данный момент его департамент продолжает совершенствовать механизм по работе с драгметаллами и камнями. На Московском финансовом форуме-2017, сотрудниками Минфина была представлена система единой информационной подсистемы для контроля и учета драгоценных камней и металлов. Инициатива была поддержана Президентом России Владимиром Путиным , и на данный момент департамент заканчивает разработку подсистемы, чтобы с 1 июня текущего года запустить ее в тестовом режиме.

Разработанная подсистема позволит получать полноценную статистику относительно обращения драгоценных камней и металлов, а также позволит производить множество административных операций.

По мнению Александра Апхолова — золото является одним из самых рентабельных инвестиционных решений для россиян, так как Россия находится на третьем месте в международном рейтинге по объему добычи золота. Так за 2017 год в РФ было произведено 307 тонн чистого золота. Директор департамента отмечает, что низкий интерес россиян к золоту обусловлен еще не сформированной золотовалютной отраслью. На данный момент покупка золота — это сложный механизм, который может привести к большим расходам.

Однако интервьюер рассказал о большом объеме работ, который сегодня проводит Минфин, дабы изменить сложившуюся ситуацию с драгоценными камнями и металлами. Только за первый квартал 2018 года было принято более 30 нормативно-правовых актов, который призваны улучшить контроль рынка и бороться с мошенниками в сфере драгоценных металлов и камней.