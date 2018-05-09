Источник: глава российского представительства в ЕБРР Денис Морозов покинет пост 1 июля

МОСКВА , 9 мая. / ТАСС /. Глава российского представительства в совете директоров Европейсконо банка реконструкции и развития ( ЕБРР Денис Морозов покинет свой пост 1 июля, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией в ЕБРР.

"Господин Морозов пока остается директором от России в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития. Он покинет этот пост 1 июля", — сообщил он.

По словам собеседника агентства, Морозов рассматривает различные варианты дальнейшего трудоустройства. Один из них — работа в головном офисе инвестбанка Merrill Lynch.

Другой источник, близкий к правительству РФ , отметил, что Морозов открыт для различных предложений. Не исключено, что Морозов продолжит работать в России, где его заслуги оценены очень высоко, отметил он.

В ЕБРР также высоко оценивают работу Морозова в совете директоров банка. «Многие сожалеют о его планируемом уходе», — отметил один из сотрудников банка.