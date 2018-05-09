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Источник: глава российского представительства в ЕБРР Денис Морозов покинет пост 1 июля
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Источник: глава российского представительства в ЕБРР Денис Морозов покинет пост 1 июля 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Глава российского представительства в совете директоров Европейсконо банка реконструкции и развития (ЕБРР) Денис Морозов покинет свой пост 1 июля, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией в ЕБРР.
"Господин Морозов пока остается директором от России в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития. Он покинет этот пост 1 июля", — сообщил он.
По словам собеседника агентства, Морозов рассматривает различные варианты дальнейшего трудоустройства. Один из них — работа в головном офисе инвестбанка Merrill Lynch.
Другой источник, близкий к правительству РФ, отметил, что Морозов открыт для различных предложений. Не исключено, что Морозов продолжит работать в России, где его заслуги оценены очень высоко, отметил он.
В ЕБРР также высоко оценивают работу Морозова в совете директоров банка. «Многие сожалеют о его планируемом уходе», — отметил один из сотрудников банка.
Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил правительству РФ рассмотреть на эту должность кандидатуру нынешнего заместителя Морозова — Сергея Веркашанского. Как следует из опубликованного 7 мая распоряжения правительства, его кандидатура будет внесена в установленном порядке для избрания на пост директора от РФ в совете директоров ЕБРР.
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