Ученые назвали фруктовый сок, который действует как Виагра

Сок, эффект от которого сравним с препаратами для улучшения потенции, обнаружили ученые. Эксперты из Шотландии провели исследование влияния фруктовых соков на мужское здоровье. В эксперименте участвовали мужчины в возрасте от 21 до 64 лет. На протяжении двух недель они ежедневно пили свежевыжатые соки.

Выяснилось, что чистый гранатовый сок способен стать аналогом Виагры и значительно улучшить потенцию. Содержащиеся в гранатовом соке вещества значительно повышают уровень тестостерона в мужском организме. Следствием этого становится возрастающая сексуальная активность, сообщает Topnews.

Если в начале эксперимента уровень тестостерона в крови мужчин был равен примерно 16%, то уже через две недели он удвоился у всех участников эксперимента.

Испытуемые также признались, что ощущают усиление сексуального влечения. Отмечается, что у мужчин улучшились и другие показатели здоровья.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что фруктовый сок нельзя пить на голодный желудок. Выяснилось, что в таком состоянии тонкий кишечник не может расщепить фруктозу. А значит, она напрямую попадает в толстую кишку и наносит вред микроорганизмам. Ученые уточняют, это касается и пакетированных, и свежевыжатых соков. Ведь, основной процент фруктового сахара усваивается именно в тонком кишечнике. Следуя инструкции исследователей, сок нужно пить на сытый желудок и в небольших количествах.

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