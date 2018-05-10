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В Оренбурге в рядах «Бессмертного полка» прошли 39 тысяч горожан
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В Оренбурге в рядах «Бессмертного полка» прошли 39 тысяч горожан 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
9 мая в Оренбурге в пятый раз прошла акция «Бессмертный полк».
В этом году 39 тысяч горожан с портретами родных, сражавшихся за победу в Великой Отечественной войне и трудившихся в тылу, по традиции прошли по проспекту Победы. Шестие возглавили духовой оркестр и ученики Президентского кадетского училища.
В первых рядах колонны вместе с оренбуржцами шагали губернатор Юрий Берг и глава города Евгений Арапов. Еще несколько тысяч жителей и гостей Оренбурга пришли поддержать участников акции памяти. Около 40 предприятий по маршруту «Бессмертного полка» организовали тематические выставочные и концертные площадки.
«Спасибо вам, дорогие оренбуржцы, за искреннее почтение, уважение и любовь к нашим ветеранам. Они подарили нам возможность жить, быть свободными и строить счастливое будущее. Будем достойны их подвига!», — поблагодарил губернатор.
Стоит отметить, что «Бессмертные полки» прошли во всех муниципалитетах Оренбуржья.
В Оренбурге празднование 9 мая завершилось концертом и салютом.
Подробный фотоотчет с акции «Бессмертный полк» и фотозоны «АиФ Оренбург» смотрите в ближайшие дни на сайте.
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