В Оренбурге в рядах «Бессмертного полка» прошли 39 тысяч горожан

9 мая в Оренбурге в пятый раз прошла акция «Бессмертный полк».

В этом году 39 тысяч горожан с портретами родных, сражавшихся за победу в Великой Отечественной войне и трудившихся в тылу, по традиции прошли по проспекту Победы. Шестие возглавили духовой оркестр и ученики Президентского кадетского училища.

В первых рядах колонны вместе с оренбуржцами шагали губернатор Юрий Берг и глава города Евгений Арапов . Еще несколько тысяч жителей и гостей Оренбурга пришли поддержать участников акции памяти. Около 40 предприятий по маршруту «Бессмертного полка» организовали тематические выставочные и концертные площадки.

«Спасибо вам, дорогие оренбуржцы, за искреннее почтение, уважение и любовь к нашим ветеранам. Они подарили нам возможность жить, быть свободными и строить счастливое будущее. Будем достойны их подвига!», — поблагодарил губернатор.

Стоит отметить, что «Бессмертные полки» прошли во всех муниципалитетах Оренбуржья.

В Оренбурге празднование 9 мая завершилось концертом и салютом.