Дипломаты и школьники возложили цветы к могилам павших в Италии в борьбе с нацизмом

РИМ , 9 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова /. Дипломаты и представители военного атташата посольства РФ Италии , а также российские и итальянские школьники приняли участие в среду в церемонии возложения цветов к памятнику жертвам нацизма на кладбище в городе Палестрина (50 км от Рима). Там в братской могиле последний покой нашли трое красноармейцев — Николай Демьянченко, Анатолий Курепин и Василий Скороходов, — бежавшие из германского плена и сражавшиеся в рядах итальянских партизан.

На торжественную церемонию пришли представители местной мэрии. Российские школьники исполнили для своих итальянских сверстников песни военных лет. Российские дипломаты много лет неукоснительно соблюдают эту традицию в день 9 мая.

Памятные мероприятия также прошли в Милане при содействии генерального консульства РФ. Как сообщил корреспонденту ТАСС вице-консул Платон Рацкевич, при поддержке дипломатического представительства в ряде городов севера Апеннин — в Венеции , Мерано, Болонье, а также Турине — прошли шествия «Бессмертного полка». «В Турине акция прошла сегодня впервые. Таким образом, этот город пополнил число итальянских городов „Бессмертного полка“, — сказал дипломат.

5 мая „Бессмертный полк“ также впервые прошел в Генуе по инициативе местных ассоциаций соотечественников и при содействии генконсульства РФ. Как рассказал корреспонденту ТАСС генконсул в Генуе Марат Павлов, крупное мероприятие в память об иностранных участниках Движения Сопротивления, организованное властями итальянского города, запланировано на 12 мая. „Мы собираемся на кладбище „Стальено“ у могилы советского бойца Федора Полетаева , героя СССР и Италии, ставшего символом иностранного участия в борьбе с нацизмом на Апеннинах“, — сказал Павлов.

Полетаев погиб смертью храбрых, сражаясь в партизанском отряде, 2 февраля 1945 года. Посмертно он был удостоен звания Героя Советского Союза, а также „Золотой медали“ Итальянской республики за воинскую доблесть. Генуя — один из немногих итальянских городов, который был освобожден партизанами. Хотя Италия под властью Муссолини вступила в гитлеровскую коалицию, в 1943 году в стране поднялось народное Движение Сопротивления.

Память о героях Сопротивления хранит Национальная ассоциация итальянских партизан (ANPI), представители которой являются постоянными участниками памятных мероприятий посольских учреждений России. По данным ассоциации, в рядах итальянского Движения Сопротивления сражались 5 тысяч советских солдат из числа бывших военнопленных, бежавших из нацистских лагерей. Их могилы расположены по всей Италии.