Полевую кухню для жителей организовали в центральном парке Котельников на День Победы

Полевую кухню в парке отдыха «Белая Дача» в городском округе Котельники организовали на День Победы для горожан, сообщила глава Котельников Ирина Польникова

«В рамках празднования 9 Мая традиционно в городском округе мы организуем полевую кухню. Расположена она в парке отдыха микрорайона Белая Дача. Здесь сейчас проходят основные праздничные мероприятия», — сказала Ирина Польникова.

Для горожан приготовят порядка 500 порций каши. Польникова отметила, что в парке работают тематические площадки, проходит музыкальный концерт с участием творческих коллективов и солистов города. Они исполняют песни военных лет, играет духовой оркестр.

Праздничные торжества в Котельниках по случаю

годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовали в городе в полдень. На площади у мемориального комплекса «Журавли», расположенного в микрорайоне Белая Дача, прошел митинг.