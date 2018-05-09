Ещё
Полевую кухню для жителей организовали в центральном парке Котельников на День Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полевую кухню для жителей организовали в центральном парке Котельников на День Победы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Полевую кухню в парке отдыха «Белая Дача» в городском округе Котельники организовали на День Победы для горожан, сообщила глава Котельников Ирина Польникова.
«В рамках празднования 9 Мая традиционно в городском округе мы организуем полевую кухню. Расположена она в парке отдыха микрорайона Белая Дача. Здесь сейчас проходят основные праздничные мероприятия», — сказала Ирина Польникова.
Для горожан приготовят порядка 500 порций каши. Польникова отметила, что в парке работают тематические площадки, проходит музыкальный концерт с участием творческих коллективов и солистов города. Они исполняют песни военных лет, играет духовой оркестр.
Праздничные торжества в Котельниках по случаю
годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовали в городе в полдень. На площади у мемориального комплекса «Журавли», расположенного в микрорайоне Белая Дача, прошел митинг.
360tv.ru: последние новости
Школьница из Котельников приняла участие в шествии «Бессмертного полка» в Берлине Депутат Госдумы назвал новые санкции ЕС в отношении России аморальными Акробатка сорвалась с высоты на праздничном концерте в Вологде
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов333
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине159
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»125
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент139
Лукашенко задали неудобный вопрос о «Бессмертном полке»146
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение