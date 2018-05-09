Духовой оркестр исполнил военные мелодии в парке «Пехорка» в Балашихе

Об этом сообщила художественный руководитель дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.

«В честь празднования Дня Великой Победы для ветеранов и жителей города мы пригласили духовой оркестр, который исполнил песни военных лет», — сказала Лелифановска.

На праздничном концерте прозвучали мелодии из песен «День Победы», «Катюша» и «Огонек». Помимо духового оркестра, на концерте выступили артисты и коллективы города. Всего в мероприятии приняли участие более 700 человек.