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Духовой оркестр исполнил военные мелодии в парке «Пехорка» в Балашихе
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Духовой оркестр исполнил военные мелодии в парке «Пехорка» в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Об этом сообщила художественный руководитель дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.
«В честь празднования Дня Великой Победы для ветеранов и жителей города мы пригласили духовой оркестр, который исполнил песни военных лет», — сказала Лелифановска.
На праздничном концерте прозвучали мелодии из песен «День Победы», «Катюша» и «Огонек». Помимо духового оркестра, на концерте выступили артисты и коллективы города. Всего в мероприятии приняли участие более 700 человек.
Празднование Дня Победы в Балашихе началось утром с открытия военной техники. В городе прошла легкоатлетическая эстафета, концерты и торжественный митинг с шествием «Бессмертного полка», в котором приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.
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