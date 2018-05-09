Как жители Северного Кавказа отмечают День Победы

ТАСС , 9 мая. Жители небольших высокогорных аулов и крупных городов регионов Северного Кавказа празднуют 9 мая. В 73-ю годовщину Победы на Кавказе прошли многотысячные акции «Бессмертный полк», пронесли сшитое из 8 тыс. лоскутков с именами воинов гигантское Знамя Победы и открыли памятник самому результативному пулеметчику времен Второй мировой войны.

День Победы в этом году — особенный для регионов СКФО: в этом году исполняется 75 лет со дня освобождения Кавказа от немецких захватчиков, потери советских войск в битве за Кавказ превысили 344 тыс. человек. Битва за Кавказ стала одной из переломных в ходе Великой Отечественной войны — Советская армия начала в сложнейших условиях отвоевывать захваченные немцами территории.

Главные герои

Тысячи военных, правоохранителей, юнармейцев, представителей экстренных и оперативных служб прошли парадом Победы в крупных городах регионов Северного Кавказа. В столице Северной Осетии Владикавказе в механизированной колонне прошли реактивные системы залпового огня «Ураган» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». В Чечне в параде впервые участвовали вооруженные тактические автовездеходы «Чаборз М-3» и «Чаборз М-6», разработанные в республике.

Главными героями парадов стали ветераны Великой Отечественной войны — их встречали аплодисментами, говорили слова благодарности. В столице Ингушетии Магасе на парад пришли три ветерана — член партизанского отряда Камбулат Гайсанов, солдат 47-й стрелковой бригады Магомед Медаров и телефонист Николай Гайтукиев. Они рассказали, что ежегодно День Победы придает им новые силы, и в этот день они чувствуют себя такими же молодыми, какими в 1945 встретили Победу.

"Каждый новый раз в День Победы чувствую себя вновь родившимся. Я был членом партизанского отряда с 16 лет, мы отбивали Малгобек (город воинской славы в Ингушетии — прим. ТАСС) у фашистов, чтобы они не смогли пробиться в Грозный . Я получил ранение в голову, мои друзья тоже были ранены, но город мы не сдали. Считаю, что нынешнее поколение достойно нас, и наши потомки такие же мужественные, я спокоен за будущее народа", — сказал ТАСС ветеран Камбулат Гайсанов.

Картины сражений в этот день оживали не только в рассказах ветеранов. В Ставрополе в завершение парада по центральной площади города прошла колонна грузовых машин, в кузовах которых были оборудованы сцены, на которых демонстрировались вехи Великой Отечественной войны. На одном из автомобилей военные альпинисты доставляли флаг к вершине Эльбруса.

Тысячи портретов

В шествии «Бессмертного полка» на Северном Кавказе участвовали более 350 тыс. человек. В Грозном и Владикавказе с портретами фронтовиков вышли более 15 тыс. человек, в Магасе — более 6 тыс., в Черкесске — 19 тыс., в Нальчике — 50 тыс., Ставрополе — 60 тыс., в Махачкале — 16 тыс. В одних городах люди бережно укрывали от дождя портреты своих родных, где-то поднимали их повыше, чтобы лица бойцов были видны всем, несмотря на блики солнца. В рядах полка шли главы регионов, известные жители городов, ветераны и дети.

Кабардино-Балкария потеряла на фронтах Великой Отечественной 40 тыс. воинов — это почти шестая часть жителей современного Нальчика, живы на сегодняшний день менее 200 участников войны. В столице республики Идар и Ислам Коготыжевы пришли на шествие с родителями и двумя портретами — Багила и Муталиба Коготыжевых.

"Это дедушкины братья, они воевали почти до конца войны. Старший был танкистом и был ранен, ранения получил и второй из братьев", — рассказал первоклассник Идар. «Готовились всю неделю, сделали рамочки для портретов сами, а Идар проснулся сегодня в шесть часов утра и стал будить нас, беспокоясь, что можем опоздать, — рассказал отец мальчика Святослав. — Наши герои дожили до почтенного возраста 97 и 96 лет, но, к сожалению, уже ушли от нас… последнего похоронили в прошлом году».

Польшу и Жители Северного Кавказа воевали на разных фронтах Великой Отечественной войны, участвовали в знаковых сражениях, в День Победы все они — в одном строю. «Мои дедушки участвовали в боях за Северный Кавказ, Сталинград, Киев и освобождали Венгрию Румынию . Их уже давно нет в живых, но сегодня они, как и миллионы советских солдат, со своей семьей и страной», — рассказала участница шествия в Черкесске (Карачаево-Черкесия) Елизавета Бочкарева.

Ставропольский край во время войны пережил оккупацию, длившуюся со 2 августа 1942 года по 25 января 1943 года. В регионе проходили массовые расстрелы, уничтожение мирных жителей, за пять месяцев погибли, предположительно, более 30 тыс. жителей края. В краевой столице в шествии участвовали и студенты духовной семинарии — они несли портреты родственников и православных священнослужителей, которые воевали на фронте.

"У меня в руках портрет Матушки Софии, она участвовала в Курской битве, была радисткой, почила в 2008 году. Она была награждена медалями, после войны приняла постриг и жила в монастыре", — рассказал ТАСС студент Михаил Ардашев.

Праздник в любую погоду

В некоторых регионах Северного Кавказа День Победы выдался пасмурным и дождливым, в Дагестане , Ингушетии и Чечне сегодня солнечно. Но ни жаркая погода, ни дождь не омрачали настроения — на праздник приходили семьями. «День Победы — это светлый праздник. Это напоминание нам, живым, о наших предках, об их подвиге, благодаря которому наша страна, наш народ продолжает жить. Спасибо им огромное, особенно ветеранам», — рассказала ТАСС жительница Каспийска (Дагестан) Камила Гамзатова, которая специально приехала в Махачкалу для участия в празднике и шествии «Бессмертного полка».

Девятого мая наследники Победы отдают дань уважения павшим бойцам и живущим ветеранам. В городе Железноводске (Ставропольский край) по городу пронесли масштабное Знамя Победы, сшитое из кусочков, на каждом из которых написаны имена воинов Великой Отечественной. В Грозном открыли памятник легендарному пулеметчику — Герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову, который считался самым результативным пулеметчиком Второй мировой войны среди всех участвовавших сторон.

В Ставрополе весь день жители создают «Звезду памяти» — ее каркас установлен на одной из площадей, любой житель может написать на маленькой звездочке свои пожелания и прикрепить ее на большую звезду. Весь день в небольших аулах и селах, в крупных городах Северного Кавказа проходят концерты, люди поздравляют друг друга с праздником.

"День Победы — праздник, объединяющий миллионы людей, страны и поколения… Ежегодно участвуем в праздничных торжествах всей семьей, младшие представители нашего рода приобщаются к истории своей семьи, Родины. Побывали на параде, посетили замечательную экспозицию «Стена памяти». Вечная память героям войны", — рассказал ТАСС житель поселка Кавказского (Карачаево-Черкессия) Мусса Аджиев.