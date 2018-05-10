Свыше 75 тысяч челябинцев прошли «Бессмертным полком» с портретами предков

Более 75 тыс. жителей Челябинска в День Победы присоединились к акции «Бессмертный полк» и пронесли по городу портреты своих бабушек и дедушек — защитников Родины, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе мэрии.

«Бессмертный полк» прошёл в Челябинске и других городах области уже в пятый раз. Протяженность маршрута в южноуральской столице составила более 3 км — от ЮУрГУ до «Вечного огня». По ходу движения акцию сопровождали артисты с военными песнями, бойцы пронесли штандарт Танкограда и копию Знамени Победы, а горожане несли над головой портреты предков — фронтовиков, тружеников тыла, партизан, жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских концлагерей.

В народном шествии принял участие и губернатор Челябинской области Борис Дубровский . Он пронёс фотографию деда своей супруги, ефрейтора Василия Егоровича Рябова, который сражался на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года, но не дойдя 60 км до Берлина, был отправлен на войну с Японией

«Мы понимаем, что, пока мы вместе, мы непобедимы, — отметил Борис Дубровский. — С каждым годом всё больше участников присоединяются к движению «Бессмертный полк». В мирной жизни мой родственник Василий Егорович Рябов был крестьянином, занимался земледельческим трудом, а по сути получилось, что много воевал и в гражданскую, и в финскую, и в Великой Отечественную».

Глава Челябинска Евгений Тефтелев прошёл по главному проспекту мегаполиса с портретом своего деда Михаила Фёдоровича Шерстобитова, который в звании старшего лейтенанта командовал взводом казаков, воевал до 1943 года, но получил ранение под Курском