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Свыше 75 тысяч челябинцев прошли «Бессмертным полком» с портретами предков
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Свыше 75 тысяч челябинцев прошли «Бессмертным полком» с портретами предков 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Более 75 тыс. жителей Челябинска в День Победы присоединились к акции «Бессмертный полк» и пронесли по городу портреты своих бабушек и дедушек — защитников Родины, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе мэрии.
«Бессмертный полк» прошёл в Челябинске и других городах области уже в пятый раз. Протяженность маршрута в южноуральской столице составила более 3 км — от ЮУрГУ до «Вечного огня». По ходу движения акцию сопровождали артисты с военными песнями, бойцы пронесли штандарт Танкограда и копию Знамени Победы, а горожане несли над головой портреты предков — фронтовиков, тружеников тыла, партизан, жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских концлагерей.
В народном шествии принял участие и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он пронёс фотографию деда своей супруги, ефрейтора Василия Егоровича Рябова, который сражался на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года, но не дойдя 60 км до Берлина, был отправлен на войну с Японией.
«Мы понимаем, что, пока мы вместе, мы непобедимы, — отметил Борис Дубровский. — С каждым годом всё больше участников присоединяются к движению «Бессмертный полк». В мирной жизни мой родственник Василий Егорович Рябов был крестьянином, занимался земледельческим трудом, а по сути получилось, что много воевал и в гражданскую, и в финскую, и в Великой Отечественную».
Глава Челябинска Евгений Тефтелев прошёл по главному проспекту мегаполиса с портретом своего деда Михаила Фёдоровича Шерстобитова, который в звании старшего лейтенанта командовал взводом казаков, воевал до 1943 года, но получил ранение под Курском.
Добавим, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, всего в рамках акции «Бессмертный полк» с портретами своих родных в российских городах прошли 10,4 млн человек.
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