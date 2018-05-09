БПЛА вместо дорогих спутников — BAE Systems и Prismatic создадут стратолет

Благодаря соглашению, заключенному между двумя британскими компаниями: BAE Systems и Prismatic, уже вскоре появится новый электрический беспилотный летательный аппарат, который может оставаться в воздухе даже целый год, без необходимости подзарядки или технического обслуживания. Инженеры из Prismatic и BAE Systems будут сотрудничать при проектировании нового, питаемого солнечной энергией беспилотника, поднимающегося на большую высоту и имеющего большую продолжительность полета (HALE), получившего название PHASA-35. Прототип PHASA-35 имеет размах крыльев 35 метров и взлетную массу всего 150 кг. Модель в масштабе 1/4 (названая PHASE-8) совершила первый полет в прошлом году. В настоящее время ведутся подготовительные работы по запуску прототипа в 2019 году. Беспилотник может выполнять наблюдательные функции или служить ретранслятором связи для удаленных районов. Он будет питаться исключительно за счет энергии Солнца. Предполагается, что в течение дня он будет заряжать аккумуляторы, которые обеспечат полет ночью. Такие «солнцелеты» должны стать более дешевой альтернативой традиционным космическим спутникам. Пол Брокс, основатель и управляющий директор Prismatic Ltd, заявил: «PHASA-35 может произвести революцию в авиации таким образом, какой мы видим связь вне зоны прямой видимости. Прекрасно, что мы можем иметь поддержку компании, являющейся одним из технологических лидеров мира — BAE Systems». Майк Христи, директор по вопросам стратегии в авиационном подразделении BAE Systems, добавил: «Prismatic является развивающейся в быстром темпе и устремленной в будущее компанией, PHASA-35 — идеальный пример того, чего может достигнуть ее коллектив в короткий промежуток времени. Мы хотели бы инвестировать в эту программу в рамках нашей долгосрочной стратегии поиска новых технологий и решений для авиации и космонавтики». Prismatic Ltd — предприятие со штаб-квартирой в Фарнборо в графстве Гемпшир, специализирующаяся в проектировании, производстве и поставках инновационной продукции и решений для авиации и космонавтики, таких как — БПЛА и малые спутники. В соответствие с соглашением, BAE Systems обеспечит его сведениями из области технологий и управления проектами, чтобы помочь довести проект PHASA-35 до коммерческой оферты.