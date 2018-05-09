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Сотни тысяч жителей Центральной России участвуют в «Бессмертном полку»
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Сотни тысяч жителей Центральной России участвуют в «Бессмертном полку» 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В День Победы жители Центрального федерального округа России массово вышли на памятное шествие «Бессмертный полк». В Нижнем Новгороде, Воронеже, Ярославле, Твери и других городах десятки тысяч человек объединяются для манифестации, вспоминая своих родных, защищавших Родину более 70 лет назад.
В каждом крупном городе России в среду прошла акция памяти «Бессмертный полк», собрав миллионы граждан, которые чтят своих близких, сражавшихся в Великой Отечественной войне.
В Нижегородской области своих героев вышли помянуть 120 тысяч человек. В самом Нижнем Новгороде порядка 30 тыс. участников прошли в колонне «Бессмертного полка». По словам главы региона Глеба Никитина, акция служит великой цели:
«Начавшись с локальной инициативы, «Бессмертный полк» стремительно и стихийно захватил миллионы людей, возбудил интерес к семейной истории Великой Отечественной войны, создал атмосферу единства и солидарности вокруг подвига предков», — цитирует главу региона «Нижегородская правда».
Отметим, что в Нижегородской области живет 2 349 участников Великой Отечественной войны.
Крупная акция состоялась и в Воронеже. Каждый год участников становится все больше, отмечает издание «Новости Воронежа». По данным СМИ, в этом году в шествии в городе приняли участие 50 тысяч человек: они прошли вдоль Кольцовского сквера, свернули на проспект Революции. Конечной точкой акции стала площадь Победы, где горожане возложили цветы к могиле Неизвестного солдата. «Из Воронежской области ушло на фронт 563 181 человек, в книгу Памяти занесены имена более 330 тысяч человек», — отмечает издание.
В Твери акция прошла в четвертый раз, в памятной акции приняли участие 33 тысячи человек.
«Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Тверской край внес большой вклад в победу над врагом. Ожесточенные бои здесь позволили нашим войскам отстоять Москву и одержать судьбоносную победу под Сталинградом», — сказал глава Тверской области Игорь Руденя, передает РИА «Новости».
В Ярославле «Бессмертный полк» собрал 20 тыс. человек, — они прошлись по набережной через Народный переулок к Советской площади под колокольный звон. Завершилось шествие у стадиона «Спартаковец», сообщает местное издание «Pro Город».
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что массовыми оказались шествия и в других регионах России. Так, например, более 35 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», прошедшей 9 мая на Камчатке. Праздничные мероприятия организованы 9 мая во всех населенных пунктах региона. Это парадные марши, торжественные митинги, праздничные концерты, спортивные состязания, тематические выставки.
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