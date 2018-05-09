Ещё
ZTE внезапно умерла. Смартфонов не будет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ZTE внезапно умерла. Смартфонов не будет 

iPhones.ru 49 минут назад
Фото: iPhones.ru
ZTE внезапно умерла. Смартфонов не будетВ середине прошлого месяца США запретила американским компаниям поставлять комплектующие для ZTE до 2025 года. Это касается и процессоров, используемых в смартфонах компании, и даже сервисов Google.
В начале мая главы США запретили продажу техники ZTE американским военным из-за определенного риска.
На этом фоне компания прекратила продажи своих устройств на неопределенный срок. Все смартфоны были выведены из продажи на Taobao от Alibaba Group, а также закрылся онлайн-магазин ZTE.
По-видимому, компания потеряла доступ к части своей цепочки поставок, базирующейся в США. В список американских разработок входят чипы Snapdragon от Qualcomm, а также лицензия, позволяющая установить Android.
Вот так один лишь запрет на поставки комплектующих способен ударить как по репутации, так и по деятельности коммерческой компании.
iPhones.ru: последние новости
Каждый месяц я качаю 20 ГБ на айфон нахаляву. Сейчас научу Медведев поручил начать тестирование беспилотников на трассе Москва-Петербург Герман Клименко может потерять должность советника президента по интернету
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»95
США ввели новые санкции против России82
Лукашенко задали неудобный вопрос о «Бессмертном полке»36
Сменившая премьера Армения устремилась к ЕС197
Скончался Альфред Тальковский5
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение