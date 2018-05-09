ZTE внезапно умерла. Смартфонов не будет 

ZTE внезапно умерла. Смартфонов не будетВ середине прошлого месяца США запретила американским компаниям поставлять комплектующие для ZTE до 2025 года. Это касается и процессоров, используемых в смартфонах компании, и даже сервисов Google.
В начале мая главы США запретили продажу техники ZTE американским военным из-за определенного риска.
На этом фоне компания прекратила продажи своих устройств на неопределенный срок. Все смартфоны были выведены из продажи на Taobao от Alibaba Group, а также закрылся онлайн-магазин ZTE.
По-видимому, компания потеряла доступ к части своей цепочки поставок, базирующейся в США. В список американских разработок входят чипы Snapdragon от Qualcomm, а также лицензия, позволяющая установить Android.
Вот так один лишь запрет на поставки комплектующих способен ударить как по репутации, так и по деятельности коммерческой компании.