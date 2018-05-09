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Несколько тысяч человек прошагали в «Бессмертном полку» по Афинам
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Несколько тысяч человек прошагали в «Бессмертном полку» по Афинам 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Ридус
В столице Греции — Афинах, шествие «Бессмертного полка» установило новый рекорд: на улицы греческого мегаполиса в память о ветеранах Великой Отечественной войны вышли около 4000 тысяч человек.
Мероприятие стало уже четвертой по счету подобной народной акцией, проходящей в Греции. В прошлом году в афинском «марше однополчан» участвовало около 2,5 тысяч человек.
В этом году, также как и в прошлый раз, возглавляла колонну участников шествия дочь Героя СССР Мелитона Кантария — Циала. Родственница младшего сержанта Кантария, который вместе с сержантом Михаилом Егоровым 1 мая 1945 года водрузил знамя Победы над поверженным нацистским Рейхстагом, символично несла в руках красный флаг.
В шествии «Бессмертного полка» также приняли участие российские дипломаты и их коллеги из стран СНГ. Букет цветов к могиле Неизвестного солдата возложил посол России в Греции Андрей Маслов.
Отличительной чертой нынешнего марша стало участие значительного числа греков, которые несли портреты своих родственников, воевавших на фронтах Второй мировой войны, а также участников антифашистского сопротивления.
Праздник завершился праздничным концертом и салютом в самом центре Афин — у дворца Заппион.
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