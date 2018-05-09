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Глава региона: «Помнить и чтить подвиг героев — наша святая обязанность»
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Глава региона: «Помнить и чтить подвиг героев — наша святая обязанность» 

Волга Ньюс 1 час назад
Слова признательности ветеранам прозвучали от Героев России Александра Баранова и Рустама Мурадова, представителей духовенства. «В эти дни мы, ветераны, вспоминаем военное прошлое. И особенно — май 1945-го года. Я хорошо помню этот день. Я очень счастливый человек, что уже 73-й раз отмечаю этот праздник нашей Великой Родины!», — поздравляя присутствующих, сказал Герой Советского Союза Владимир Чудайкин.
По видеомосту самарцев поздравили из городов-героев и городов воинской славы. Об огромном вкладе в Победу запасной столицы — Куйбышева говорили жители Москвы, Челябинска, Бреста, Волгограда, Мурманска, Воронежа, Севастополя, Керчи, Санкт-Петербурга.
"Мы были вместе тогда, будем вместе и сегодня, в день Великой Победы. С праздником вас, дорогие друзья-волжане!", — обратилась к самарцам молодежь Смоленска.
Почетной гостьей праздника стала жительница Белоруссии Галина Тищенко. Она осталась единственным живым свидетелем подвига советского летчика Александра Мамкина, который во время войны за девять авиарейсов вывез с оккупированной территории 90 детей и тем самым спас им жизни. Во время последнего, девятого рейса, самолет Р-5 был подбит, но летчик сумел посадить горящий самолет. Десять детей, в том числе Галина Тищенко, ее сестра и брат, их воспитательница, два раненых партизана остались живы, а Александр Мамкин от полученных ожогов через несколько дней скончался. Герой не имеет отношения к Самаре, но именно у нас увековечили его память — граффити с изображением Александра Мамкина появилось на одном из домов на Московском шоссе.
"Я последний свидетель его подвига, его «огненного рейса», — рассказала во время торжественного приема Галина Тищенко. — Подлетая к линии фронта, самолет был сбит — осколок или пуля попала в бензобак. Самолет вспыхнул. У летчика обгорели руки, ноги. Я не знаю, как он смог выдержать такую боль. К нам долетали только искры, начинала тлеть одежда. Но он сумел, теряя сознание, посадить самолет. И мы остались живы".
Жительница Белоруссии поблагодарила самарцев за то, что они свято хранят память о героях войны: «Я расскажу о встрече с вами своим детям, не только своим, но и тем, которых я учила 34 года, всем своим друзьям и знакомым».
На мероприятии Дмитрий Азаров отдельно поздравил ветеранов, которые 9 мая празднуют не только День Победы, но и личный праздник — день рождения: Николая Кузьмича Тарасова, Николая Ивановича Симоняна, Алексея Тихоновича Князева.
"Для меня большая гордость пожать руку наши ветеранам, героям — защитникам Отечества, поклониться вашему подвигу, — сказал Дмитрий Азаров. — В самое трудное время защитники Отечества не дрогнули, не сломились и выстояли. Мы заплатили высокую цену за эту Победу. Помнить и чтить подвиг героев — наша святая обязанность, как и защитить историческую правду о Великой войне, о Великой Победе".
Глава подчеркнул: завоеванная победа и сегодня вдохновляет нас своей славой и величием, помогает преодолевать сложности, двигаться вперед и воспитывать новые и новые поколения патриотов России.
Руководителям ветеранских движений, которые ведут активную военно-патриотическую работу, Дмитрий Азаров вручил региональные награды. Почетный знак губернатора «За заслуги в развитии ветеранского движения» он вручил председателю Куйбышевского райсовета общественной организации «Труженики тыла и ветераны труда», еще три человека получили почетные грамоты.
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