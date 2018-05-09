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Как это было: 15 самых ярких кадров с тюменского парада Победы и шествия «Бессмертного полка»
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Как это было: 15 самых ярких кадров с тюменского парада Победы и шествия «Бессмертного полка» 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Несмотря на прогнозы синоптиков праздничное утро в Тюмени выдалось солнечным. Участники парада Победы и его почетные гости стали собираться в центре города задолго до начала торжественных мероприятий.
Участники парада делают отметки мелом на асфальте, чтобы легче было ориентироваться в ответственный момент
Как вам юная медсестра?
К сожалению, с каждым годом на трибунах становится все больше свободных мест. В числе жителей Тюмени сейчас 272 участника Великой Отечественной войны.
Для всех гостей приготовили воду, дождевики и гвоздики
Организаторы праздничных мероприятий провожают тюменского фронтовика к машинам, приготовленным для главных участников парада Победы.
В Тюменской области живет около 12 тысяч ветеранов, но непосредственных участников войны среди них немного — чуть более 500 человек
Несмотря на свой преклонный возраст победители стоя приветствовали тюменцев
В этом году в тюменском параде Победы участвовала современная военная техника. Жители и гости города воочию смогли увидеть бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр» и «Рысь», военный квадроцикл, бронетранспортеры БТР-82 и многое другое.
Военную технику представили курсанты ТВВИКУ
Смотрите, какие красавцы участвовали в параде
В прошлом году в акции «Бессмертный полк» в Тюмени приняли участие 75 тысяч человек. 73 годовщина Победы побила этот рекорд. По информации организаторов, с портретами своих героев по центру города сегодня прошли 80 тысяч человек.
Многие участники акции отнеслись к подготовке очень серьезно и не только сделали портреты своих фронтовиков, но и нашли военную форму
Тюменцы прищли с хорошим настроением и своим музыкальным инструментом
Многие не захотели смотреть парад в режиме онлайн и приехали в центр города
В годы войны собаки помогали доставлять боеприпасы и использовались для транспортировки раненых солдат. Чаще всего это делали овчарки
Ищите своих родных и знакомых на фотография с парада Победы и шествия «Бессмертного полка» в альбоме нашей группы во «ВКонтакте».
72.ru: последние новости
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